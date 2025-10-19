Головна Країна Події в Україні
На Дніпропетровщині зросла кількість постраждалих від нічної атаки

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
На Дніпропетровщині зросла кількість постраждалих від нічної атаки
Прокурори продовжують документувати наслідки чергової атаки Збройних сил РФ проти мирного населення
фото: ДСНС Дніпропетровщини

Прокурори фіксують наслідки нічного удару РФ по житлових кварталах

У ніч на 19 жовтня війська Російської Федерації здійснили масовану атаку на Дніпропетровську область, внаслідок чого поранено 11 мирних мешканців. Основний удар був спрямований по житловому кварталу, спричинивши значні руйнування інфраструктури та приватних помешкань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Дніпропетровську обласну прокуратуру.

Збройні сили РФ завдали удару по житловому кварталу міста Шахтарське Синельниківського району. Внаслідок атаки зафіксовано поранення 11 людей, пошкоджено 7 багатоповерхових будинків, 27 автомобілів, з яких 9 повністю знищено. Також пошкоджень зазнали магазин та електроопора.

Окрім цього, у тому ж Синельниківському районі було зафіксовано додаткові атаки:

  • У Межівській громаді FPV-дроном пошкоджено приватний будинок.
  • У Миколаївській громаді через атаку безпілотного літального апарату (БпЛА) пошкоджено об’єкт інфраструктури.

Протягом ночі російські війська також застосовували ствольну артилерію та FPV-дрони для обстрілів Нікопольського району, атакувавши місто Нікополь та Покровську громаду. Інформація про детальні наслідки цих обстрілів уточнюється.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури вже розпочато кримінальні провадження за фактами воєнних злочинів, передбачених статтею 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни).

Прокурори продовжують документувати наслідки чергової атаки Збройних сил РФ проти мирного населення.

Нагадаємо, вночі російські війська здійснили чергову атаку на Дніпропетровщину із застосуванням дронів, внаслідок чого травмовано 10 людей. Ворог атакував місто Шахтарськ Синельниківського району. 

