Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Біля Кремля чергує мобільна вогнева група для відбиття дронів
фото: місцеві пабліки

У моніторингових пабліках повідомляють, що на московських авіабазах зафіксовано масову втечу літаків стратегічної та тактичної авіації

Увечері, 26 жовтня у Москві та області було оголошено повітряну тривогу через атаку дронів. Згодом у регіоні прогриміли перші вибухи. Мер Москви Сергій Собянін підтвердив атаку дронів та повідомив, що декілька БпЛА вже було збито протиповітряною обороною, передає «Главком».

Жителі Подольська та Домодєдово повідомили про вибухи. Собянін також повідомив, що на одній з локацій працюють екстрені служби після падіння уламків. Мережею також поширились кадри, на яких зображено мобільну вогневу групу, що чергує поблизу Кремля.

Москва відбиває атаку дронів: біля Кремля чергує мобільна вогнева група (фото) фото 1

У моніторингових пабліках повідомляють, що на московських авіабазах зафіксовано масову втечу літаків стратегічної та тактичної авіації. Зокрема, з аеродрому «Раменське» відлетіли два Ту-160 і один Ту-95МС, а з «Кубинки» – Су-34, Су-35 та шість Міг-29.

Раніше стало відомо, що у Московській області сталася пожежа на нафтобазі після атаки дронів. За інформацією з телеграм-каналів, палає нафтобаза в Серпухові.

