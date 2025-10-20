Робота аеропорту Мюнхена знову була призупинена через невідомі дрони

Аеропорт Мюнхена тимчасово закрили через повідомлення про дрони, але нічого не було знайдено

Федеральна поліція повідомила, що не знайшла дронів чи підозрілих осіб в цьому районі

Аеропорт Мюнхена був тимчасово закритий після кількох повідомлень про можливі дрони, що летіли поблизу аеродрому. Влада не змогла підтвердити присутність безпілотних літальних апаратів у небі. Як повідомила федеральна поліція, закриття аеропорту відбулося після того як кілька осіб, зокрема співробітники служби безпеки, заявили про підозрілі спостереження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АР.

Внаслідок інциденту було перенаправлено три рейси, два з яких пізніше змогли приземлитися в Мюнхені, а один рейс був скасований. Федеральна поліція повідомила, що не знайшла дронів чи підозрілих осіб в цьому районі.

До слова, таблоїд Bild повідомляв, що над полігонами в Німеччині, де навчаються українські захисники, регулярно помічають невідомі дрони.

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц припустив, що Росія може бути причетною до серії нещодавніх польотів дронів над територією країни. За його словами, вторгнення у повітряний простір ЄС набули безпрецедентного масштабу, перевищивши навіть показники часів холодної війни. П

Нагадаємо, обидві злітно-посадкові смуги міжнародного аеропорту Мюнхена було закрито вже вдруге менш ніж за 24 години через нові спостереження дронів.

Тоді міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що дрони над німецькими аеропортами поки що «не становили жодної конкретної загрози». За його словами, збройні сили не будуть збивати безпілотники скрізь, де б вони не з’явилися.

Як писав портал Bild, безпілотники, які паралізували роботу аеропорту Мюнхена ввечері 3 жовтня, виявились військовими дронами.