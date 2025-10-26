Головна Країна Політика
search button user button menu button

Цієї ночі понад 100 дронів випустила Росія проти нас – Зеленський

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Цієї ночі понад 100 дронів випустила Росія проти нас – Зеленський
Зеленський: На жаль, станом на зараз відомо про трьох загиблих внаслідок атаки
фото: ДСНС Києва

Зеленський розповів, що цивільна інфраструктура, житлові будинки, люди та діти є головними мішенями для росіян

Президент України Володимир Зеленський прокоментував нічну атаку Росії на Київ, під час якої було випущено понад 100 ударних дронів. Глава держави заявив, що ці удари, спрямовані на житлові будинки та цивільну інфраструктуру, є спробою завдати максимальної шкоди звичайному життю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням Володимира Зеленського.

«У Києві триває ліквідація наслідків російської атаки. Працюють усі необхідні служби на місцях. Цієї ночі понад 100 дронів випустила Росія проти нас. Пошкоджено звичайні багатоповерхівки в декількох районах міста», – повідомив президент.

«На жаль, станом на зараз відомо про трьох загиблих внаслідок атаки. Щирі співчуття рідним. Десятки людей поранено, і серед них є діти», – розповів Зеленський.

Зеленський підкреслив, що цивільна інфраструктура, житлові будинки, люди та діти є головними мішенями для росіян. Лише за один тиждень Росія застосувала проти України понад 1200 ударних дронів, більш ніж 1360 керованих авіаційних бомб та понад 50 ракет різних типів.

Президент зазначив, що Україна продовжує активно захищатися як на полі бою, так і на дипломатичному рівні. Він високо оцінив останні санкційні кроки партнерів:

«Є вагомі результати тиску на Росію – 19-й санкційний пакет Євросоюзу та нові санкції Сполучених Штатів проти російської нафти. Ми вдячні партнерам за ці кроки, але важливо не зупинятися».

Зеленський наголосив на важливості синхронізації цих санкцій у юрисдикціях країн «сімки» та інших партнерів. Він закликав до додаткових тарифних та санкційних обмежень проти Росії та всіх, хто допомагає їй триматися на плаву. «Тиск обов’язково спрацює на мир», – підсумував глава держави.

Нагадаємо, масштабна пожежа, яка спалахнула у житловому будинку Деснянського району Києва внаслідок нічної російської атаки, змусила мешканців стрибати з балконів, рятуючись від вогню. Про нічну атаку розповіли мешканці будинку, куди потрапили уламки БпЛА. Мер Києва Віталій Кличко розповів про наслідки російської атаки. 

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський Київ безпілотник росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

фото: ДСНС Києва
Удар по Києву: постраждало майже 25 людей, є загиблі (фоторепортаж)
22 жовтня, 13:29
20 жовтня президент України Володимир Зеленський провів Ставку
Створено Угруповання об’єднаних сил, проведено Ставку. Головне за 20 жовтня
20 жовтня, 21:05
«Дуже сильний лідер». Трамп похвалив Зеленського під час переговорів
«Дуже сильний лідер». Трамп похвалив Зеленського під час переговорів
17 жовтня, 21:05
Путін торгує «неякісним товаром», Трамп це зрозумів. Головне із зустрічі Зеленського з журналістами
Путін торгує «неякісним товаром», Трамп це зрозумів. Головне із зустрічі Зеленського з журналістами
9 жовтня, 11:37
На Новопавлівському напрямку тривають активні оборонні дії
Добропільська операція: Зеленський повідомив нові подробиці
8 жовтня, 20:32
Путін і Нетаньягу обговорили розвиток подій на Близькому Сході
Ізраїльський прем'єр достроково привітав Путіна з днем народження
6 жовтня, 20:58
Перше мобільне укриття з бетону у Києві
Київ береться за мобільні укриття: між Кличком та Ткаченком знову скандал
6 жовтня, 12:52
Танкер Boracay стоїть на якорі біля атлантичного узбережжя західної Франції
Франція затримала танкер «тіньового флоту» РФ, з якого запускали дрони по Данії
1 жовтня, 20:29
Українські захисники збили БпЛА російський гелікоптер Мі-8
Збиття російського Мі-8 дроном: зʼявилися нові деталі
29 вересня, 17:02

Політика

Цієї ночі понад 100 дронів випустила Росія проти нас – Зеленський
Цієї ночі понад 100 дронів випустила Росія проти нас – Зеленський
Спецпредставник Путіна озвучив ключові вимоги РФ для завершення війни
Спецпредставник Путіна озвучив ключові вимоги РФ для завершення війни
Свириденко закликала посилити ППО після атаки на Київ
Свириденко закликала посилити ППО після атаки на Київ
Атака на Київ: Зеленський закликав до спільної відповіді сильних держав
Атака на Київ: Зеленський закликав до спільної відповіді сильних держав
Президент натякнув на таємні рішення «коаліції охочих»
Президент натякнув на таємні рішення «коаліції охочих»
В Україні з'являться ліміти для гравців в азартні ігри: наказ
В Україні з'являться ліміти для гравців в азартні ігри: наказ

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua