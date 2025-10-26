Цієї ночі понад 100 дронів випустила Росія проти нас – Зеленський

Зеленський: На жаль, станом на зараз відомо про трьох загиблих внаслідок атаки

Зеленський розповів, що цивільна інфраструктура, житлові будинки, люди та діти є головними мішенями для росіян

Президент України Володимир Зеленський прокоментував нічну атаку Росії на Київ, під час якої було випущено понад 100 ударних дронів. Глава держави заявив, що ці удари, спрямовані на житлові будинки та цивільну інфраструктуру, є спробою завдати максимальної шкоди звичайному життю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням Володимира Зеленського.

«У Києві триває ліквідація наслідків російської атаки. Працюють усі необхідні служби на місцях. Цієї ночі понад 100 дронів випустила Росія проти нас. Пошкоджено звичайні багатоповерхівки в декількох районах міста», – повідомив президент.

«На жаль, станом на зараз відомо про трьох загиблих внаслідок атаки. Щирі співчуття рідним. Десятки людей поранено, і серед них є діти», – розповів Зеленський.

Зеленський підкреслив, що цивільна інфраструктура, житлові будинки, люди та діти є головними мішенями для росіян. Лише за один тиждень Росія застосувала проти України понад 1200 ударних дронів, більш ніж 1360 керованих авіаційних бомб та понад 50 ракет різних типів.

Президент зазначив, що Україна продовжує активно захищатися як на полі бою, так і на дипломатичному рівні. Він високо оцінив останні санкційні кроки партнерів:

«Є вагомі результати тиску на Росію – 19-й санкційний пакет Євросоюзу та нові санкції Сполучених Штатів проти російської нафти. Ми вдячні партнерам за ці кроки, але важливо не зупинятися».

Зеленський наголосив на важливості синхронізації цих санкцій у юрисдикціях країн «сімки» та інших партнерів. Він закликав до додаткових тарифних та санкційних обмежень проти Росії та всіх, хто допомагає їй триматися на плаву. «Тиск обов’язково спрацює на мир», – підсумував глава держави.

Нагадаємо, масштабна пожежа, яка спалахнула у житловому будинку Деснянського району Києва внаслідок нічної російської атаки, змусила мешканців стрибати з балконів, рятуючись від вогню. Про нічну атаку розповіли мешканці будинку, куди потрапили уламки БпЛА. Мер Києва Віталій Кличко розповів про наслідки російської атаки.