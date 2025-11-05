Прем’єр Бельгії скликає екстрене засідання Радбезу через інциденти з дронами

Прем’єр Барт Де Вевер збереться з урядовцями після появи дронів біля аеропортів і військових баз

Прем'єр Бельгії Барт Де Вевер скликає термінове засідання Ради безпеки після кількох інцидентів із невідомими безпілотниками, які порушили повітряний простір країни. Літальні апарати зафіксували поблизу аеропортів і військових об’єктів, що викликало тимчасове припинення авіаруху. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Barron's.

Барт де Вевер оголосив про скликання екстреного засідання Ради безпеки уряду, яке відбудеться вранці 6 листопада. Причиною стали неодноразові появи невідомих дронів над територією країни.

У вівторок увечері безпілотники помітили над аеропортом Брюсселя, через що польоти тимчасово призупиняли двічі. Аналогічні інциденти зафіксовано над аеропортом Льєжа, а також поблизу військових авіабаз Кляйне-Брогель, Флоренс і Шаффен.

Нагадаємо, що увечері, 4 листопада, Брюссельський міжнародний аеропорт закрито після повідомлення про виявлення дрона в його повітряному просторі. За повідомленням RTBF, кілька груп БпЛА помітили над країною, зокрема біля аеропортів Брюсселя та Льєжа. За словами представників аеропорту та бельгійської служби управління повітряним рухом, усі рейси були призупинені, і наразі жоден літак не злітає та не приземляється.

У ніч проти 26 вересня кілька дронів було помічено у Німеччині над Шлезвіг-Гольштейном. За словами міністра внутрішніх справ Сабіни Зюттерлін-Вак, наразі розслідується підозра у шпигунстві. Міністерство внутрішніх справ «веде інтенсивні та постійні переговори» з федеральним урядом та Бундесвером. Міністр не надала подробиць про те, скільки дронів було помічено та де.

Повідомлення про виявлення загадкового дрона в повітряному просторі аеропорту Пальма-де-Майорка (Іспанія) спричинило хаос для тисяч пасажирів у неділю ввечері, оскільки польоти були повністю призупинені з міркувань безпеки. Аеропорт Майорки – популярне місце відпочинку для багатьох британців. Через вимушену паузу щонайменше 12 рейсів було перенаправлено до інших аеропортів Іспанії.