СБУ показала нове покоління дронів Sea Baby: у чому їхня особливість (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
СБУ показала нове покоління дронів Sea Baby: у чому їхня особливість (фото)
Оновлені Sea Baby брали участь у третьому підриві Кримського мосту
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Модифіковані дрони здатні долати дистанцію понад 1500 км та нести до 2000 кг вантажу

Служба безпеки показала нове покоління морських дронів Sea Baby. Вони пройшли випробування в успішних місіях у Чорному морі, зокрема саме вони здійснили третє ураження Кримського мосту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Нові модифікації Sea Baby побудовані за кошти, які зібрали українці на фандрейзинговій платформі United24. Оновлені дрони здатні долати дистанцію понад 1500 км, нести до 2000 кг вантажу, мають посилені двигуни та сучасну систему навігації.

СБУ показала два дрони, оснащені різною зброєю
СБУ показала два дрони, оснащені різною зброєю
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Команда розробників СБУ продемонструвала два дрони з різною зброєю. Перший – оснащений гіростабілізованою кулеметною установкою, яка має систему автозахоплення та розпізнавання цілей. Другий – переносить важке озброєння: 10-зарядну ракетну систему залпового вогню «Град».

Служба безпеки постійно розробляє й інші зразки новітнього озброєння і вже успішно застосовує їх у Чорному морі. Втім, детальна інформація щодо цих засобів поки не підлягає розголошенню. Варто зазначити, що активне використання Україною безекіпажних платформ змусило Росію передислокувати більшість своїх військових суден у бухту Новоросійська і дозволило розблокувати «зерновий коридор».

Нове покоління дронів Sea Baby
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Як повідомлялося, 3 червня Служба безпеки втретє вразила Кримський міст, однак цього разу під водою. Операція тривала декілька місяців.

Нагадаємо, Служба безпеки України проводить успішні спецоперації на морі не тільки завдяки Sea Baby, але й використовуючи інший дрон, що має назву «Мамай». Наразі він є найшвидшим обʼєктом у Чорному морі та може розганятися до 110 км/год.

Раніше повідомлялося, що Україна значно модернізувала морські дрони Sea Baby. Вони стали швидшими та потужнішими.

До слова, Служба безпеки України передала до Національного музею історії України у Другій світовій війні бойовий дрон Sea Baby. Цей безпілотник знищував кораблі росіян та атакував Кримський міст.

