Рейтинг Байдена упав до найнижчої позначки після перемоги на виборах

Рейтинг Джо Байдена знизився до антирекрдної позначки, кожен четвертий демократ уже не схвалює дії свого обранця

Президент США Джо Байден майже втратив підтримку опонентів із Республіканської партії

Згідно із свіжими соціологічними даними, рівень підтримки суспільством президента Байдена встановив новий антирекорд. Про це пише AP.

Байдена підтримують тільки 39% американців. Найгірший до цього моменту показник був зафіксований у січні та березні поточного року (43%).

Соціологи стверджують, що лише 2 із 10 опитаних американців вважають, що США рухаються у правильному напрямку.

Байден майже втратив підтримку серед опонентів із Республіканської партії. Якщо на початку травня минулого року президента-демократа підтримували 23% республіканців, то зараз рівень підтримки Байдена у чужій партії складає лише 5%.

Знизилася і підтримка Байдена у власній Демократичній партії. На початку 2021 року дії свого президента схвалювали 97% демократів, а зараз рівень підтримки знизився до 73%. Це теж найнижчий показник за півтора роки керівництва країною 46 президента США.

Нагадаємо, що у опитуванні читачів журналу Time щодо людини 2022 року Джо Байден зайняв лише п’яте місце із показником 3,1%.

Байдена випередили медики, які боролися із пандемією Covid-19, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та американський бізнесмен Ілон Маск. Перше ж місце у опитуванні зайняв президент України Володимир Зеленський – за нього проголосували 5% опитаних.