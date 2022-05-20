  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Рейтинг Байдена упав до найнижчої позначки після перемоги на виборах

    Рейтинг Джо Байдена знизився до антирекрдної позначки, кожен четвертий демократ уже не схвалює дії свого обранця&nbsp; - Рейтинг Байдена упав до найнижчої позначки після перемоги на виборах
    Рейтинг Джо Байдена знизився до антирекрдної позначки, кожен четвертий демократ уже не схвалює дії свого обранця 
    фото із відкритих джерел

    Президент США Джо Байден майже втратив підтримку опонентів із Республіканської партії

    Згідно із свіжими соціологічними даними, рівень підтримки суспільством президента Байдена встановив новий антирекорд. Про це пише AP.

    Байдена підтримують тільки 39% американців. Найгірший до цього моменту показник був зафіксований у січні та березні поточного року (43%).

    Соціологи стверджують, що лише 2 із 10 опитаних американців вважають, що США рухаються у правильному напрямку.

    Байден майже втратив підтримку серед опонентів із Республіканської партії. Якщо на початку травня минулого року президента-демократа підтримували 23% республіканців, то зараз рівень підтримки Байдена у чужій партії складає лише 5%.

    Знизилася і підтримка Байдена у власній Демократичній партії. На початку 2021 року дії свого президента схвалювали 97% демократів, а зараз рівень підтримки знизився до 73%. Це теж найнижчий показник за півтора роки керівництва країною 46 президента США.

    .png_45

    Нагадаємо, що у опитуванні читачів журналу Time щодо людини 2022 року Джо Байден зайняв лише п’яте місце із показником 3,1%.

    Байдена випередили медики, які боролися із пандемією Covid-19, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та американський бізнесмен Ілон Маск. Перше ж місце у опитуванні зайняв президент України Володимир Зеленський – за нього проголосували 5% опитаних.

    Теги: соцопитування США Джозеф Байден
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Рейтинг Байдена упав до найнижчої позначки після перемоги на виборах