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    У світі

    Рейтинг блоку Меркель впав до найнижчого рівня за останні 12 років

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    Рейтинг блоку Меркель впав до найнижчого рівня за останні 12 років

    Блок партій усе одно має найвищу підтримку населення порівняно з іншими

    Рейтинг німецького блоку Християнсько-демократичного союзу (ХДС) та Християнсько-соціального союзу (ХСС), очолюваного канцлеркою Анґелою Меркель, впав до 29 відсотків. Про це свідчать результати опитування соціологічного інституту Emnid, опубліковані у неділю, 29 липня, виданням Bild am Sonntag.

    Це стало найнижчим показником для блоку з 2006 року. За даними видання, за тиждень рейтинг союзу Меркель впав на один процентний пункт.

    Утім, рейтинг блоку ХДС/ХСС залишається суттєво вищим, ніж у конкурентів. Рейтинг Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), яка разом із ХДС/ХСС формує урядову коаліцію, становив 18 відсотків, а партії «Альтернатива для Німеччини» (АДН) - 15 відсотків. Рівень підтримки Зелених - 14 відсотків, Ліва партія має 10 відсотків підтримки, а Вільна демократична партія (ВДП) - дев'ять відсотків.

    Як повідомлялось раніше, згідно з даними соціологічного опитування Deutschlandtrend німецької суспільно-правової медіакомпанії ARD, оприлюдненому на початку липня, близько 78 відсотків респондентів зазначили, що вони незадоволені або радше незадоволені роботою нинішнього уряду Німеччини.

    Джерело: Deutsche Welle

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