Рейтинг Путіна в РФ впав до мінімуму за 18 років



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Востаннє рейтинг Путіна фіксувався нижче 43% у 2001 році

Майже 40% росіян не хочуть бачити Путіна президентом після 2024 року

У президента Росії Володимира Путіна знизилася підтримка - голосувати за нього на виборах готові лише 43% громадян.

Про це йдеться в дослідженні фонду «Громадська думка», пише ВВС.

Якби президентські вибори відбулися в найближчу неділю, Путіна підтримали б 43%. Це найнижчий показник, зафіксований соціологами за минулі 18 років. Лише в квітні 2001 року за Путіна були готові голосувати менше - 42%.

Також в даних дослідження говориться, що майже 40% росіян не хочуть бачити Путіна президентом після 2024 року.

Експерти пов'язують зниження рейтингу з протестами через вибори в Мосміськдуму - і прогнозують подальше падіння підтримки Путіна.

Як повідомлялося, у Москві в суботу, 10 серпня, знову збирають акцію протесту.

Попередні неузгоджені акції пройшли 27 липня і 3 серпня в центрі Москви. 27 липня поліція не допустила активістів до мерії, і вони розосередилися по центру міста. 3 серпня акцію намагалися провести на Бульварному кільці, проте поліція витісняла з нього людей. Обидві акції були розігнані з застосуванням сили.

27 липня, за даними правозахисників, затримали понад 1300 людей, 3 серпня – понад 1000.

Вуличні протести розпочалися після того, як виборчкоми в Москві не зареєстрували на місцевих виборах майже всіх незалежних кандидатів, в тому числі прихильників Навального. Сам Навальний, як і інші незареєстровані кандидати, зараз знаходиться під адміністративним арештом.

Нагадаємо, глава британської делегації в ПАРЄ Роджер Гейл закликав переглянути повернення Росії до Парламентської асамблеї Ради Європи у зв'язку із масовими затриманнями та побиттями демонстрантів на протестах в Москві.