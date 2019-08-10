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    У світі

    Рейтинг Путіна в РФ впав до мінімуму за 18 років

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    Востаннє рейтинг Путіна фіксувався нижче 43% у 2001 році - Рейтинг Путіна в РФ впав до мінімуму за 18 років
    Востаннє рейтинг Путіна фіксувався нижче 43% у 2001 році

    Майже 40% росіян не хочуть бачити Путіна президентом після 2024 року

    У президента Росії Володимира Путіна знизилася підтримка - голосувати за нього на виборах готові лише 43% громадян.

    Про це йдеться в дослідженні фонду «Громадська думка», пише ВВС.

    Якби президентські вибори відбулися в найближчу неділю, Путіна підтримали б 43%. Це найнижчий показник, зафіксований соціологами за минулі 18 років. Лише в квітні 2001 року за Путіна були готові голосувати менше - 42%.

    Також в даних дослідження говориться, що майже 40% росіян не хочуть бачити Путіна президентом після 2024 року.

    Експерти пов'язують зниження рейтингу з протестами через вибори в Мосміськдуму - і прогнозують подальше падіння підтримки Путіна.

    Як повідомлялося, у Москві в суботу, 10 серпня, знову збирають акцію протесту.

    Попередні неузгоджені акції пройшли 27 липня і 3 серпня в центрі Москви. 27 липня поліція не допустила активістів до мерії, і вони розосередилися по центру міста. 3 серпня акцію намагалися провести на Бульварному кільці, проте поліція витісняла з нього людей. Обидві акції були розігнані з застосуванням сили.

    27 липня, за даними правозахисників, затримали понад 1300 людей, 3 серпня – понад 1000.

    Вуличні протести розпочалися після того, як виборчкоми в Москві не зареєстрували на місцевих виборах майже всіх незалежних кандидатів, в тому числі прихильників Навального. Сам Навальний, як і інші незареєстровані кандидати, зараз знаходиться під адміністративним арештом.

    Нагадаємо, глава британської делегації в ПАРЄ Роджер Гейл закликав переглянути повернення Росії до Парламентської асамблеї Ради Європи у зв'язку із масовими затриманнями та побиттями демонстрантів на протестах в Москві.

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