У Росії заблокували рахунки штабів Навального та його Фонду



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Російський опозиційний політик Олексій Навальний

Фонд Навального некомерційна організація, яка займається розслідуванням, розкриттям і припиненням корупційних правопорушень у вищих органах влади в Росії

У Росії заблоковано рахунки Фонду боротьби з корупцією, штабів Олексія Навального в регіонах Росії, а також рахунки ряду співробітників ФБК.

Про це повідомила в Twitter прес-секретар ФБК і політика Кіра Ярмиш.

«Рахунки ФБК і штабів заблоковано. Якщо ви зараз жертвуєте нам гроші, то, на жаль, зараз вони до нас не дійдуть. Особові рахунки співробітників, за якими проводилась перевірка..., теж заблоковано», – написала вона.

!!! Счета ФБК и Штабов заблокированы — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 8, 2019

Як повідомлялося, сьогодні в рамках заведеної раніше справи про легалізацію грошових коштів (стаття 174 КК РФ) обшуки і оперативні заходи проводяться в офісі ФБК і ряді співробітників Фонду.

3 серпня, в день проведення чергової акції протесту в Москві, Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу про відмивання близько мільярда рублів у Фонді боротьби з корупцією.

Фонд був створений Олексієм Навальним в 2011 році. Це некомерційна організація, яка займається розслідуванням, розкриттям і припиненням корупційних правопорушень у вищих органах влади в Росії. Єдиним джерелом фінансування організації є пожертвування прихильників. У штаті Фонду працює близько 30 осіб, які займаються пошуком і розкриттям корупційних схем, прикладів незаконного збагачення, складають скарги до Слідчого комітету, прокуратури і комунальні служби.

Як повідомлялося, У Москві в наступну суботу знову збирають акцію протесту

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