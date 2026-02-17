Головна Світ Соціум
Резонансна крадіжка в Стамбулі: з авто на парковці зникли $30 млн

glavcom.ua
фото: eadaily.com (ілюстративне)

Наразі у справі затримано 11 осіб

У Стамбулі правоохоронці розслідують крадіжку $30 млн із двох автомобілів, припаркованих у підземному паркінгу житлового комплексу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на TRT Haber.

Інцидент стався 11 лютого в кварталі Шенліккьой на вулиці Екші Нар. Невідомі винесли з двох автівок велику суму готівки.

До поліції звернувся чоловік, який повідомив, що зберігав у машинах $30 млн – кошти свого бізнесу з обміну валют. За його словами, гроші перебували в автомобілях близько трьох місяців через переїзд офісу компанії.

Камери спостереження зафіксували, як підозрювані переносили пакунки з грошима з припаркованих авто до власного транспортного засобу. Правоохоронці встановили маршрут їхнього руху та ідентифікували частину причетних.

Наразі у справі затримано 11 осіб.

За інформацією слідства, потерпілий є сином власника компанії Taç Döviz, яка раніше фігурувала у розслідуваннях щодо відмивання коштів, створення злочинної організації та незаконних міжнародних фінансових операцій. Також перевіряється можлива причетність компанії до справи, в якій згадується колишній мер Стамбула Екрем Імамоглу. Слідство триває.

До слова, у Нью-Йорку невідомі пограбували магазин колекційних карток Pokеmon, викравши товарів і готівки на суму майже $120 тис.

