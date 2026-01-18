Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Нью-Йорк: невідомі пограбували магазин з рідкісними картками Pokеmon

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Нью-Йорк: невідомі пограбували магазин з рідкісними картками Pokеmon
Група зловмисників увірвалася до магазину під час заходу для відвідувачів
скриншот з відео

Поліція Нью-Йорка розслідує пограбування та намагається встановити осіб нападників

У Нью-Йорку невідомі пограбували магазин колекційних карток Pokеmon, викравши товарів і готівки на суму майже $120 тис. Про це повідомляє New York Post, пише «Главком».

За даними поліції, група зловмисників увірвалася до магазину під час заходу для відвідувачів. Нападники були в масках, один із них мав вогнепальну зброю. Вони розбили вітрини та винесли рідкісні колекційні картки, а також забрали готівку й особисті речі відвідувачів.

Унаслідок інциденту ніхто не постраждав. Поліція Нью-Йорка розслідує пограбування та намагається встановити осіб нападників. Власники магазину заявили, що планують відновити роботу після оцінки збитків.

Нагадаємо, у місті Гельзенкірхен (Німеччина) з відділення банку Sparkasse було викрадено приблизно 30 млн євро готівкою, золотом і коштовностями. 

За даними слідства, злочинці проникли до сховища, де зберігалися клієнтські сейфи, через сусідній паркінг – для цього вони просвердлили діру в бетонній стіні, використовуючи потужний професійний бур. Усього було зламано близько 3200 сейфів, внаслідок чого постраждали понад 2500 клієнтів банку.

Читайте також:

Теги: пограбування Нью-Йорк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Затриманому чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі
Вихопив виручку у 70-річного водія: у Білій Церкві затримано підозрюваного у пограбуванні маршрутки
16 сiчня, 13:50
Ніколас Мадуро під час виступу у Каракасі минулого року
«Пекло на землі» для затриманих: CNN розкрив, у яких умовах чекатиме на суд Мадуро
4 сiчня, 07:13
Традиційно американські посадовці складають присягу на релігійних текстах
Мер Нью-Йорка вперше склав присягу на Корані
2 сiчня, 06:42
На місце події оперативно прибули правоохоронці, які провели першочергові слідчі дії та розпочали розшук нападника
У Кам’янському поліція затримала чоловіка, який зухвало пограбував АЗС
1 сiчня, 03:42
Злочинці проникли до сховища, де зберігалися клієнтські сейфи, через сусідній паркінг – для цього вони просвердлили діру в бетонній стіні
Гучне пограбування у Німеччині: злочинці винесли з банку мільйони євро та коштовності
30 грудня, 2025, 23:05
На час слідства суд обрав фігурантові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою
Пограбування ветерана на протезі: поліція Києва затримала підозрюваного
29 грудня, 2025, 08:51
У Жмеринці молодик, погрожуючи ножем, пограбував чоловіка: яке покарання отримає
У Жмеринці молодик, погрожуючи ножем, пограбував чоловіка: яке покарання отримає
25 грудня, 2025, 06:43
У Парижі сталося зухвале пограбування кур'єрів ювелірних виробів, внаслідок якого зник сапфір вартістю 150 тис. євро
Париж знову сколихнуло гучне пограбування: що викрадено цього разу
24 грудня, 2025, 23:46
Українець відбуватиме покарання у в'язниці
Українця, який скоїв карколомний злочин, у ЄС спіймали «мисливці за головами»
20 грудня, 2025, 18:15

Соціум

У Данії та Гренландії пройшли протести проти планів Трампа
У Данії та Гренландії пройшли протести проти планів Трампа
Трамп урочисто відкрив дорогу, перейменовану на його честь
Трамп урочисто відкрив дорогу, перейменовану на його честь
У Молдові мисливець виявив на березі озера російський дрон
У Молдові мисливець виявив на березі озера російський дрон
Трамп вводить мита для союзників через Гренландію
Трамп вводить мита для союзників через Гренландію
Кремль готує небезпечний сценарій проти однієї з країн НАТО
Кремль готує небезпечний сценарій проти однієї з країн НАТО
Криваві протести в Ірані: кількість жертв перевищила 3000 осіб
Криваві протести в Ірані: кількість жертв перевищила 3000 осіб

Новини

Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
16 сiчня, 14:46
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
16 сiчня, 14:06
Конгрес тисне на Трампа: вимагають жорстких санкцій проти «тіньового флоту» РФ
16 сiчня, 12:38
-30° у найближчі дні. Український гідрометцентр прокоментував інформацію, що шириться мережею
16 сiчня, 10:29
Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
14 сiчня, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
14 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua