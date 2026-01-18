Нью-Йорк: невідомі пограбували магазин з рідкісними картками Pokеmon

Група зловмисників увірвалася до магазину під час заходу для відвідувачів

Поліція Нью-Йорка розслідує пограбування та намагається встановити осіб нападників

У Нью-Йорку невідомі пограбували магазин колекційних карток Pokеmon, викравши товарів і готівки на суму майже $120 тис. Про це повідомляє New York Post, пише «Главком».

За даними поліції, група зловмисників увірвалася до магазину під час заходу для відвідувачів. Нападники були в масках, один із них мав вогнепальну зброю. Вони розбили вітрини та винесли рідкісні колекційні картки, а також забрали готівку й особисті речі відвідувачів.

Унаслідок інциденту ніхто не постраждав. Поліція Нью-Йорка розслідує пограбування та намагається встановити осіб нападників. Власники магазину заявили, що планують відновити роботу після оцінки збитків.

Нагадаємо, у місті Гельзенкірхен (Німеччина) з відділення банку Sparkasse було викрадено приблизно 30 млн євро готівкою, золотом і коштовностями.

За даними слідства, злочинці проникли до сховища, де зберігалися клієнтські сейфи, через сусідній паркінг – для цього вони просвердлили діру в бетонній стіні, використовуючи потужний професійний бур. Усього було зламано близько 3200 сейфів, внаслідок чого постраждали понад 2500 клієнтів банку.