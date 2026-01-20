У Туреччині поліція виявила тіло: це може бути росіянин, який зник під час запливу

Свєчніков був одним із учасників масштабного міжнародного запливу через Босфор, що пройшов 24 серпня

У турецькому Босфорі знайдено невідоме тіло, морська поліція припускає, що це може бути російський плавець Микола Свєчніков. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на IHA TV.

Зазначається, що морська поліція виявила невідоме чоловіче тіло, одягнене в костюм для плавання, воно доставлене на берег. Інші подробиці не уточнюються.

29-річний Свєчніков був одним із учасників масштабного міжнародного запливу через Босфор, що пройшов 24 серпня. У ньому взяли участь близько 3 тис. плавців із 81 країни.

Однак на фініші росіянин не з'явився. Пізніше Генконсульство РФ у Стамбулі повідомило про те, що активні пошуки Свєчнікова було припинено, проте слідство у справі про його зникнення продовжується.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.