У Туреччині стався вибух на нафтопереробному заводі: спалахнула пожежа

Унаслідок інциденту ніхто не постраждав

У Туреччині на нафтопереробному заводі компанії Tüpraş у місті Ізміт стався вибух у бензиновому резервуарі. Після цього там виникла масштабна пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN Türk.

Вибух стався близько 21:30 за місцевим часом. Працівників підприємства було евакуйовано. Повідомляється, що фахівці швидко взяли ситуацію під контроль. За попередньою інформацією ніхто не загинув та не постраждав.

Компанія наголосила, що робота НПЗ продовжується у звичному режимі. Причину вибуху наразі не встановлена, триває розслідування.

Нафтопереробний завод Tüpraş в Ізміті обробляє імпортну сиру нафту. За даними компанії, його резервуари можуть зберігати понад 3 млн тонн нафти. На підприємстві працює майже 2 тис. людей.

Нагадаємо, Туреччина продовжила термін дії газових контрактів з російським «Газпромом» на один рік. Це рішення було прийнято на тлі стратегічних планів Анкари щодо інвестування в енергетичну інфраструктуру США, спрямованих на зменшення залежності від російських енергоносіїв.

До слова, США та Туреччина будуть розробляти нові нафтові родовища. Компанії зі США планують допомагати Туреччині з пошуком нафти та газу в країні. Згідно з попередніми оцінками, запаси на сході Туреччини перевищують обсяги 5-річного споживання країни.