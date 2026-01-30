Головна Світ Соціум
У Туреччині стався вибух на нафтопереробному заводі: спалахнула пожежа

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
У Туреччині стався вибух на нафтопереробному заводі: спалахнула пожежа
Фахівці встановлюють причину вибуху на НПЗ
фото: Anadolu

Унаслідок інциденту ніхто не постраждав

У Туреччині на нафтопереробному заводі компанії Tüpraş у місті Ізміт стався вибух у бензиновому резервуарі. Після цього там виникла масштабна пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN Türk.

Вибух стався близько 21:30 за місцевим часом. Працівників підприємства було евакуйовано. Повідомляється, що фахівці швидко взяли ситуацію під контроль. За попередньою інформацією ніхто не загинув та не постраждав.

Компанія наголосила, що робота НПЗ продовжується у звичному режимі. Причину вибуху наразі не встановлена, триває розслідування.

Нафтопереробний завод Tüpraş в Ізміті обробляє імпортну сиру нафту. За даними компанії, його резервуари можуть зберігати понад 3 млн тонн нафти. На підприємстві працює майже 2 тис. людей.

Нагадаємо, Туреччина продовжила термін дії газових контрактів з російським «Газпромом» на один рік. Це рішення було прийнято на тлі стратегічних планів Анкари щодо інвестування в енергетичну інфраструктуру США, спрямованих на зменшення залежності від російських енергоносіїв.

До слова, США та Туреччина будуть розробляти нові нафтові родовища. Компанії зі США планують допомагати Туреччині з пошуком нафти та газу в країні. Згідно з попередніми оцінками, запаси на сході Туреччини перевищують обсяги 5-річного споживання країни. 

Читайте також

У Росії зафіксовано масштабні пожежі на об’єктах паливно-енергетичної інфраструктури
У РФ палають нафтобаза та Ільський НПЗ після атаки безпілотників
1 сiчня, 04:45
Стрімке падіння експорту російської нафти відбулося у кінці 2025 року
Росія демонструє рекордне зниження експорту та вартості нафти – Bloomberg
6 сiчня, 19:41
США затримали в Карибському морі російський танкер із «тіньового флоту»
США затримали в Карибському морі російський танкер із «тіньового флоту»
21 сiчня, 02:37
Унаслідок атаки пошкоджено технологічні трубопроводи на причалах
Збитки на $50 млн. СБУ уразила нафтовий термінал «Таманьнафтогаз» – джерело
22 сiчня, 19:00
Унаслідок атаки безпілотників сталося загоряння
Генштаб підтвердив ураження нафтобази в Пензенській області
23 сiчня, 16:06
Судна «тіньового флоту» масово змінюють прапори, щоб уникнути західних санкцій
Розвідка викрила понад пів сотні танкерів «тіньового флоту»
28 сiчня, 12:17
Після влучань безпілотників СБУ на об’єкті спалахнула масштабна пожежа
СБУ вразила велику нафтобазу в Ярославській області РФ
31 грудня, 2025, 15:42
Під ударом були бурові установки імені Філановського, Юрія Корчагіна і Валерія Грайфера
Сили оборони уразили три бурові установки «Лукойлу» в Каспійському морі
11 сiчня, 15:58
Свєчніков був одним із учасників масштабного міжнародного запливу через Босфор, що пройшов 24 серпня
У Туреччині поліція виявила тіло: це може бути росіянин, який зник під час запливу
20 сiчня, 14:12

Новини

РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
Сьогодні, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
Вчора, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
Вчора, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
28 сiчня, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
28 сiчня, 12:31
Молдова закликала посилити тиск на Росію після атаки дронів на пасажирський потяг
28 сiчня, 11:17

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
