Ердоган запропонував посередництво між США та Іраном

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Ердоган запропонував посередництво між США та Іраном
фото: директорат з комунікацій адміністрації президента Туреччини

Президенти обговорили двосторонні відносини між Туреччиною та Іраном

На тлі стрімкого загострення напруженості на Близькому Сході Туреччина робить рішучий крок до ролі миротворця регіону. 30 січня 2026 року президент Реджеп Тайїп Ердоган у телефонній розмові з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном офіційно запропонував стати посередником у діалозі між Тегераном та Вашингтоном. Про це повідомляє «Главком» з посиланянням на директорат з комунікацій адміністрації президента Туреччини.

Під час телефонних переговорів Ердоган наголосив, що Туреччина готова відіграти «фасилітуючу роль» для зниження градуса військової напруги та вирішення хронічних проблем між Іраном та США.

«Туреччина готова відігравати роль посередника між Іраном та США для зниження напруженості та розв'язання проблем», – сказав у ході розмови Ердоган.

Вказується, що президенти обговорили двосторонні відносини між Туреччиною та Іраном, а також ескалацію військової напруженості в регіоні.

Президент Ердоган також анонсував зустріч з міністром закордонних справ Ірану, який зараз перебуває в Туреччині.

Нагадаємо, міністр оборони США Піт Гегсет повідомив, що американські військові готові виконати будь-яке рішення президента Дональда Трампа щодо Ірану з метою недопущення отримання Тегераном ядерної зброї.

