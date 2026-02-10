Військова операція проти Ірану: Туреччина заявляє про негативні наслідки

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан вважає, що країна перебуває в безпосередній близькості до потенційної зони конфлікту і має власні чутливі питання національної безпеки

Військова операція проти Ірану може спровокувати поширення війни в усьому регіоні

Військова операція проти Ірану призведе до вкрай негативних наслідків та може спровокувати поширення війни в усьому регіоні. Про це в інтерв’ю телеканалу CNN Türk заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, інформує «Главком».

Очільник закордонного відомства Туреччини вважає, що наслідки такого розвитку подій будуть непередбачуваними. «Якщо ми станемо на цей шлях, неможливо передбачити, де зупиниться ця війна», – попередив міністр.

Міністр занепокоєний, що Туреччина перебуває в безпосередній близькості до потенційної зони конфлікту і має власні чутливі питання національної безпеки, що передусім стосується боротьби з тероризмом.

«Іран заявив, що у разі масштабного нападу надасть відповідь, яка фактично включає атаки на певні цілі в країнах регіону. Атаки на енергетичну інфраструктуру в країнах регіону під виглядом атак на американські бази можуть призвести до поширення війни в регіоні», – заявив Фідан.

Нагадаємо, Ердоган запропонував посередництво між США та Іраном. На тлі стрімкого загострення напруженості на Близькому Сході Туреччина робить рішучий крок до ролі миротворця регіону. 30 січня 2026 року президент Реджеп Тайїп Ердоган у телефонній розмові з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном офіційно запропонував стати посередником у діалозі між Тегераном та Вашингтоном.