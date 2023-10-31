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Літаки F-16 для української армії прибудуть до Румунії через два тижні

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Літаки F-16 для української армії прибудуть до Румунії через два тижні
Незабаром можна буде розпочати навчання українських пілотів, які будуть літати на F-16
фото з відкритих джерел

F-16, які Нідерланди зобов'язалися надати для зміцнення української ППО, прибудуть до навчального центру в Румунії

Винищувачі F-16, які Нідерланди пообіцяли передати Україні, прибудуть у навчальний центр в Румунії через два тижні. Про це розповів прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

«Я зміг повідомити президенту Зеленському, що винищувачі F-16, які Нідерланди пообіцяли надати для посилення української протиповітряної оборони, прибудуть до навчального центру в Румунії через два тижні. Це означає, що незабаром можна буде розпочати навчання українських пілотів, які будуть на них літати», – зазначив Рютте.

Він наголосив, що Нідерланди продовжуватимуть підтримувати Україну стільки і так довго, скільки буде потрібно.

Прем'єр-міністр нагадав, що Нідерланди надають підтримку Україні за декількома напрямами. Цими вихідними на Мальті розпочалися переговори між Нідерландами та міжнародними партнерами про довгострокові заходи щодо забезпечення безпеки України. Основна увага буде приділена питанням безпеки та оборони.

Також Нідерланди нададуть Україні патрульні катери для забезпечення безпеки альтернативного морського коридору для експорту зерна.

Нагадаємо, наприкінці серпня стало відомо, що Нідерланди передадуть більшість своїх винищувачів Україні.

Перша партія винищувачів F-16 від Данії надійде в України навесні 2024 року.

Раніше стало відомо, що у Румунії буде відкритий центр підготовки українських пілотів на винищувачах F-16. Пілоти увійдуть у «першу хвилю» навчання.

Читайте також: Винищувачі F-16 – «чарівна паличка» для України?
Теги: F-16 переговори навчання Нідерланди

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