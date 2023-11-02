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ЗСУ знищили російський літак

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ знищили російський літак
Загальні втрати ворога протягом 1 листопада в Україні 37 одиниць техніки
фото ілюстративне

Загалом Росія у війні з Україною  вже втратила 322 літаки

Протягом минулої доби сили оборони України  знищили літак росіян та 930 окупантів. Загалом за час повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні проти України приблизно 302 420 солдатів. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

На якому саме напрямку був збитий ворожий літак у Гештабі не уточнили. Загалом Росія у війні з Україною  вже втратила 322 літаки.

Загальні втрати ворога протягом 1 листопада в Україні 37 одиниць техніки. Йдеться про:

  • танки – 5241 (+18 за вчора);
  • бойові броньовані машини – 9877 (+43);
  • артилерійські системи – 7292 (+42);
  • реактивні системи залпового вогню – 850 (+4);
  • засоби протиповітряної оборони – 566 (+3);
  • літаки – 322 (+1);
  • гелікоптери – 324;
  • безпілотники оперативно-тактичного рівня – 5488 (+20);
  • крилаті ракети – 1549 (+2);
  • кораблі й катери – 20;
  • підводні човни – 1;
  • автомобільну техніку та автоцистерни – 9658 (+34);
  • спеціальну техніку – 1032 (+13).


Ці дані не остаточні та ще уточнюються.

Нагадаємо, триває 617-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень. За добу ворог завдав п’ять ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: війна ворог втрати літак росія

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