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У Самарській області РФ спалахнув нафтопереробний завод (фото, відео)

Ірина Луцак
glavcom.ua
У Самарській області РФ спалахнув нафтопереробний завод (фото, відео)
Місцеві жителі чули вибухи
фото з відкритих джерел

Місцеві жителі заявили, що перед пожежею чули звуки безпілотників – пролунало два вибухи

У ніч проти 23 березня у Самарській області Росії спалахнув Новокуйбишевський нафтопереробний завод. Місцеві жителі заявили, що перед пожежею чули звуки безпілотників – пролунало два вибухи. Про імовірну атаку на об'єкт повідомили російські Telegram-канали. На кадрах, опублікованих у мережі, видно, що конструкції охопив сильний вогонь, йде дим.

«Новокуйбишевський НПЗ» – це один з основних виробників та постачальників палива для реактивних двигунів марки РТ вищого ґатунку – найбільш затребуваного в Росії. Підприємство потужністю 8,8 млн нафти на рік належить «Роснефти». Виробляє паливо для всіх видів транспорту: автомобільного, авіаційного, залізничного, річкових та морських суден, компоненти мастил, бітуми, кокс, продукти нафтохімії.

Цікаво, що це вже друга атака за тиждень на цей завод. 16 березня його та нафтопереробний завод у Сизрані також атакували дрони. Спалахнули пожежі.

Нагадаємо, джерела «Главкома» у силових структурах повідомили про успішну атаку на російські нафтопереробні заводи у Самарській області РФ. Ідеться про про Новокуйбишевський, Куйбишевський та Сизранський НПЗ.

Як повідомлялося, у ніч на 13 березня Служба безпеки України атакувала дронами одразу три нафтопереробних заводи – не тільки в Рязані, але й у Кстово (Нижегородська область) та Кірішах (Ленінградська обл). Судячи з відео у мережі, наслідки атаки були доволі суттєвими. До речі, атаковані сьогодні нафтопереробні заводи входять у топ-5 найбільших заводів у РФ.

Читайте також: Росія визнала: українські дрони зупинили один з найбільших нафтопереробних заводів країни
Теги: вибух росія завод

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