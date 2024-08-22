Головна Світ Політика
search button user button menu button

Аналітик: Тіньовий флот Росії – прихована схема фінансування війни проти України

Дарія Демяник
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Аналітик: Тіньовий флот Росії – прихована схема фінансування війни проти України
Прокіп підкреслює, що кількість санкцій, застосованих до суден тіньового флоту, залишається дуже малою, а їх ефективність часто виявляється примарною
фото: marinetraffic.com

Росіяни постійно додають нові судна до тіньового флоту, тим самим нівелюючи ефективність вже існуючих санкцій

Незважаючи на санкції, спрямовані на обмеження експорту російської нафти, Росія продовжує отримувати високі нафтові доходи. Для країни-агресорки – це одна із головних статей фінансування війни проти України. Ці фінансові надходження великою мірою забезпечуються діяльністю так званого тіньового флоту – мережі танкерів із непрозорою власністю, які діють поза межами міжнародного контролю. Як зазначає доктор економічних наук, керівник енергетичних програм ГО «Український інститут майбутнього» Андріан Прокіп, саме тіньовий флот відіграє ключову роль у збереженні доходів Росії та дозволяє й далі фінансувати війну проти України.

«Адже ці судна здійснюють поставки нафти в обхід санкцій та цінових обмежень ($60 за барель нафти, $100/бар для нафтопродуктів, що торгуються з премією до ціни нафти, як-от бензини і дизель, та $45/бар для нафтопродуктів, що торгують зі знижкою від ціни нафти, як-от мазут). Фактично, це саме те, що дозволяє агресору зберігати доходи і далі фінансувати війну проти України», – пише Прокіп.

Прокіп також підкреслює, що кількість санкцій, застосованих до суден тіньового флоту, залишається дуже малою, а їх ефективність часто виявляється примарною.

«Таким чином, створена лазівка для відносно спокійного заробітку агресором на ключовому його ресурсі – нафті. При цьому, росіяни постійно додають нові судна до цього флоту, тим самим нівелюючи ефективність вже існуючих санкцій», – пише Прокіп.

Динаміка нафтового експорту Росії під час війни з Україною. Санкції не діють
Динаміка нафтового експорту Росії під час війни з Україною. Санкції не діють

Крім того, Прокіп звертає увагу й на інші фактори, які дозволяють Росії зберігати високі нафтові доходи.

«Китай, Індія та Туреччина стали ключовими споживачами російської нафти. Попит у цих країнах настільки великий, що вони цілком можуть забирати усю російську нафту при потребі та за сприятливої цінової кон’юнктури», – пише Прокіп.

Також він додав, що домовленості у межах ОПЕК+ сприяли зростанню світових цін на нафту, що дозволило Росії компенсувати витрати на складнішу логістику.

«А це, своєю чергою, компенсувало вищі логістичні витрати по доставці нафти у Китай та Індію. А логістика і справді здорожчала: одна справа з портів Балтійського та Чорного моря постачати у Європу, а інша – в Індію та Китай. Хоча, поблизу цих країн є порти, що постачають російську нафту, зокрема і ESPO, яка якіснішою ніж ключова марка російською нафти Urals», – зазначає Андріан Прокіп.

Читайте також: Скільки ще Кремль буде здатний продовжувати війну?
Теги: Туреччина росія санкції фінансування росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія, яка мріяла залишити Україну без світла і тепла, зіткнулася з каскадом техногенних аварій, які погасили світло у цілих регіонах
Як війна з Україною штовхає Росію в економічну та соціальну прірву
22 липня, 13:23
Кремль прагне використати ці зміни для здобуття підтримки серед російських ультранаціоналістів
Російська влада посилить переслідування опозиції: Інститут вивчення війни розкрив плани Кремля
23 липня, 06:15
Зеленський заслухав оперативну інформацію від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про стан на фронті
Українських ракет буде більше. Зеленський розповів про рішення Ставки
6 серпня, 15:34
Ввозити подібні верстати в Росію заборонено європейськими правилами експортного контролю
Угорська компанія передала РФ підсанкційне обладнання для створення зброї – ЗМІ
6 серпня, 19:53
Постраждали люди через обвал під`їзду
У Нижньому Тагілі внаслідок вибуху газу обвалився під’їзд п'ятиповерхівки (фото, відео)
1 серпня, 10:59
Німецькі слідчі незадоволені звільненням російського кілера з ФСБ Вадима Красікова
Кремль визнав, що кілер Красіков є агентом ФСБ
2 серпня, 15:49
Від початку цієї доби відбулося 107 бойових зіткнень
Карта бойових дій в Україні станом на 7 серпня 2024 року
7 серпня, 00:12
Лаурінас Касчюнас впевнений, що захист допоможе у разі атаки з боку Росії чи Білорусі
Вільнюс нагострив «зуби дракона» на кордоні з Росією та Білоруссю
7 серпня, 23:30
ЗСУ взяли населені пункти Козачія Локня, Мирний, Круглик і Бондарівка
Курський прорив: міноборони РФ визнало, що бої дійшли до Суджі
9 серпня, 14:01

Політика

Аналітик: Тіньовий флот Росії – прихована схема фінансування війни проти України
Аналітик: Тіньовий флот Росії – прихована схема фінансування війни проти України
США пояснили важливість візиту прем'єра Індії до України
США пояснили важливість візиту прем'єра Індії до України
Один із кандидатів у президенти США може вийти з гонки
Один із кандидатів у президенти США може вийти з гонки
Заборона ЗСУ бити далекобійними ракетами загрожує операції у Курську – Bloomberg
Заборона ЗСУ бити далекобійними ракетами загрожує операції у Курську – Bloomberg
«Маємо спільних ворогів». Український посол пояснив, чим ЗСУ може допомогти Ізраїлю
«Маємо спільних ворогів». Український посол пояснив, чим ЗСУ може допомогти Ізраїлю
ФБР провело обшуки у будинках американців, підозрюваних у зв'язках з Кремлем
ФБР провело обшуки у будинках американців, підозрюваних у зв'язках з Кремлем

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
65K
Країна-союзниця Путіна блокувала постачання снарядів Польщі
20K
Примусове вилучення землі та нерухомості: Рада підтримала законопроєкт
14K
Полісменка нецензурно висловилась щодо ветерана: реакція Нацполіції та омбудсмена
13K
Курщина: The Wall Street Journal розповіла, як російський генерал Лапін допоміг ЗСУ
13K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
11K
У росіян шок через бої на Курщині. Путін вигадав, як «врятувати» ситуацію

Новини

Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
19 серпня, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
18 серпня, 06:47
Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
17 серпня, 13:35
Вибух у Сумах, лісові пожежі в Туреччині: головне за ніч
17 серпня, 07:12
Атака на Крим та вибухи у Києві: головне за ніч
16 серпня, 06:40
Битва за світло: Усик подякував енергетикам за відновлення зруйнованої інфраструктури
15 серпня, 20:29

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua