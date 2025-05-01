Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Римо-католицький єпископ пояснив, який Папа потрібен після Франциска

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Римо-католицький єпископ пояснив, який Папа потрібен після Франциска
Віталій Кривицький: Сьогодні Європі потрібно, аби церква розвернулася у правий бік
фото: rkc.org.ua

Віталій Кривицький: «Наступний Папа має бути більш правим – це вирівняє ситуацію»

Європі сьогодні потрібен Папа, який розверне Церкву у правий бік. Таку думку висловив очільник Києво-Житомирської дієцезії Віталій Кривицький в інтерв'ю «Главкому». За його словами, за понтифікату Франциска Католицька Церква «зробила певний ухил у бік лівого крила».

«Загалом за понтифікату Папи Франциска церква… (довго підбирає слова) зробила певний ухил в бік лівого крила. Але це дуже узагальнена теза, тому що у відповідь на цей ухил зміцнилися також консервативні кола Церкви», – зазначив єпископ.

Кривицький вважає, що якщо наступний Папа буде більш ортодоксальним це б вирівняло ситуацію: «Сьогодні Європі потрібно, аби церква розвернулася у правий бік».

«Зважуючи лівий та правий ухил, ми маємо дати відповіді на питання, що є кращим для нашого майбутнього. Духовні інвестиції в українську родину чи потакання лівим тенденціям з їхнім «я хочу» або «я не хочу»?..», – підсумував Кривицький.

Термін «правий» застосовується до ідеологій, які бажають зберегти існуючий світ, а «лівий» – до менш радикальних сучасних ідеологій. «Праве крило» у Церкві зазвичай асоціюється з консервативним підходом. Це прихильники традиційного богослов’я. «Ліве крило» вважається більш прогресивним.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск помер, йому було 88 років. Пост папи він обіймав із 13 березня 2013 року.

Після смерті Папи Франциска серед католицької спільноти у всьому світі тривають дискусії про можливого наступника з Африки. Римо-католицький єпископ, очільник Києво-Житомирської дієцезії Віталій Кривицький в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» поділився своїми думками щодо цієї перспективи.

До слова, новий понтифік може продовжити курс Франциска на реформування церкви або повернутися до більш консервативних принципів. Вибір наступника стане важливим сигналом для католицької спільноти та світу, визначаючи напрямок розвитку церкви на найближчі роки.

Читайте також:

Теги: католицька церква Конклав Ватикан Папа Римський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Папа Римський Франциск
Помер Папа Римський. Що про нього казатимуть?
21 квiтня, 15:21
Папа Римський: Гробниця повинна бути в землі, проста, без особливих прикрас і з єдиним написом: «Franciscus»
Ватикан оприлюднив заповіт Папи Франциска
22 квiтня, 02:53
Микола Бичок закликав зберегти спадщину Папи Франциска
«Він був Папою милосердя». Український кардинал Бичок про спадщину Франциска
25 квiтня, 20:53
Байден мав тривалі особисті й робочі стосунки з Франциском
Експрезидент США Джо Байден відвідає похорон Папи Франциска
26 квiтня, 00:27
Білий дім: «Трамп і Зеленський провели дуже продуктивну зустріч»
Зеленський вдруге зустрінеться з Трампом після похорону Папи
26 квiтня, 12:28
Франциску було 88 років. Пост папи він обіймав із 13 березня 2013 року
Матчі італійської серії А були перенесені через смерть Папи Римського
21 квiтня, 12:16
У Ватикані не заперечували, що правила протоколу були порушені
Ватикан порушив протокол заради Зеленського
26 квiтня, 19:47
Кандидат має набрати щонайменше дві третини голосів усіх кардиналів-учасників, аби стати понтифіком
Ватикан назвав дату початку конклаву
28 квiтня, 15:16
Кривицький: Про Африку йшлося ще на попередніх виборах
Наступний Папа буде темношкірим? Римо-католицький єпископ оцінив шанси кандидатів з Африки
28 квiтня, 19:03

Соціум

Морозиво на честь померлого Папи Римського викликало ажіотаж у Римі
Морозиво на честь померлого Папи Римського викликало ажіотаж у Римі
Римо-католицький єпископ пояснив, який Папа потрібен після Франциска
Римо-католицький єпископ пояснив, який Папа потрібен після Франциска
Масове отруєння в Туреччині: 53 школярі потрапили до лікарні
Масове отруєння в Туреччині: 53 школярі потрапили до лікарні
Рада директорів Tesla шукає заміну Маску – WSJ
Рада директорів Tesla шукає заміну Маску – WSJ
Новий штам небезпечного вірусу вирує на круїзних лайнерах
Новий штам небезпечного вірусу вирує на круїзних лайнерах
У «гормону задоволення» дофаміну є ще одна фунція: відкриття науковців
У «гормону задоволення» дофаміну є ще одна фунція: відкриття науковців

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
357K
Парад Путіна. Дві країни проігнорували запрошення диктатора
211K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 травня: ситуація на фронті
171K
Парад на 9 травня. Оприлюднено повний список країн, які прийняли запрошення Путіна
77K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 травня 2025
26K
Римо-католицький єпископ назвав ім’я, яке бояться обирати собі новообрані Папи
22K
Кума президента вийшла на сцену Театру Франка. Чому вистава викликала палкі дискусії?

Новини

У Кенії двоє невідомих осіб переслідували, а потім застрелили депутата
Сьогодні, 03:05
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:45
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 квiтня, 00:07
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 22 хвилини
28 квiтня, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року
28 квiтня, 08:40
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 квiтня, 00:01

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua