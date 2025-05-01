Римо-католицький єпископ пояснив, який Папа потрібен після Франциска

Віталій Кривицький: Сьогодні Європі потрібно, аби церква розвернулася у правий бік

Віталій Кривицький: «Наступний Папа має бути більш правим – це вирівняє ситуацію»

Європі сьогодні потрібен Папа, який розверне Церкву у правий бік. Таку думку висловив очільник Києво-Житомирської дієцезії Віталій Кривицький в інтерв'ю «Главкому». За його словами, за понтифікату Франциска Католицька Церква «зробила певний ухил у бік лівого крила».

«Загалом за понтифікату Папи Франциска церква… (довго підбирає слова) зробила певний ухил в бік лівого крила. Але це дуже узагальнена теза, тому що у відповідь на цей ухил зміцнилися також консервативні кола Церкви», – зазначив єпископ.

Кривицький вважає, що якщо наступний Папа буде більш ортодоксальним це б вирівняло ситуацію: «Сьогодні Європі потрібно, аби церква розвернулася у правий бік».

«Зважуючи лівий та правий ухил, ми маємо дати відповіді на питання, що є кращим для нашого майбутнього. Духовні інвестиції в українську родину чи потакання лівим тенденціям з їхнім «я хочу» або «я не хочу»?..», – підсумував Кривицький.

Термін «правий» застосовується до ідеологій, які бажають зберегти існуючий світ, а «лівий» – до менш радикальних сучасних ідеологій. «Праве крило» у Церкві зазвичай асоціюється з консервативним підходом. Це прихильники традиційного богослов’я. «Ліве крило» вважається більш прогресивним.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск помер, йому було 88 років. Пост папи він обіймав із 13 березня 2013 року.

Після смерті Папи Франциска серед католицької спільноти у всьому світі тривають дискусії про можливого наступника з Африки. Римо-католицький єпископ, очільник Києво-Житомирської дієцезії Віталій Кривицький в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» поділився своїми думками щодо цієї перспективи.

До слова, новий понтифік може продовжити курс Франциска на реформування церкви або повернутися до більш консервативних принципів. Вибір наступника стане важливим сигналом для католицької спільноти та світу, визначаючи напрямок розвитку церкви на найближчі роки.