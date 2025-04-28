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Ватикан назвав дату початку конклаву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Ватикан назвав дату початку конклаву
Кандидат має набрати щонайменше дві третини голосів усіх кардиналів-учасників, аби стати понтифіком
фото: Vatican News

Вибори проходитимуть в Сикстинській капелі Ватикану

Конклав, на якому кардинали оберуть нового Папу Римського, розпочнеться 7 травня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Vatican News.

Рішення було ухвалено понеділок, 28 квітня, на п'ятій Генеральній Конгрегації.

Вибори проходитимуть в Сикстинській капелі Ватикану, яка в ці дні залишається закритою для відвідувачів.

Нагадаємо, у Ватикані офіційно завершилася церемонія прощання з Папою Римським Франциском. Труну з тілом понтифіка було закрито під час урочистого обряду в соборі Святого Петра. Цей момент став кульмінацією триденної прощальної церемонії, яку відвідали близько 250 тисяч людей.

На площі Святого Петра у Ватикані зібралося близько 50 світових лідерів, 170 офіційних делегацій з усього світу, а також тисячі віруючих, щоб попрощатися з Папою Римським Франциском.

На церемонії були присутні світові лідери, серед яких президенти України Володимир Зеленський, США Дональд Трамп, Франції Еммануель Макрон, а також інші високопосадовці та монархи.

Як відомо, Папа Римський Франциск помер у віці 88 років. Причиною смерті названо інсульт на тлі низки хронічних захворювань. Кончині Папи Римського передувала двостороння пневмонія, яку виявили у лютому. За час перебування у лікарні Франциск переніс чотири дихальні кризи. За словами лікарів, його життю двічі загрожувала небезпека. 23 березня Папу Франциска виписали із лікарні.

Ватикан назвав дату початку конклаву фото 1

Відповідно до заповіту Папу Франциска поховали у римській базиліці Санта-Марія-Маджоре, а не у Ватикані, де спочивають багато його попередників. В опублікованому в понеділок вечорі документі він попросив, щоб його гробниця була простою і без особливих прикрас.

До слова, від ранку неділі, 27 квітня, тисячі людей пройшли повз гробницю папи Римського Франциска, який був похований у суботу в базиліці Санта-Марія-Маджоре в Римі. Відвідувачі займали чергу задовго до відкриття базиліки.

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Теги: Папа Римський Конклав Ватикан

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