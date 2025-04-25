«Він був Папою милосердя». Український кардинал Бичко про спадщину Франциска

Український кардинал Микола Бичок виступив із заявою напередодні похорон Папи Франциска

25 квітня у Римі, напередодні похорону Папи Франциска, відбулася офіційна пресконференція владики Миколи Бичка, єпарха для українців католиків в Австралії, Новій Зеландії та Океанії. Під час виступу він закликав до єднання та відданості християнським цінностям у непростий момент для Католицької Церкви. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Українську католицьку церкву.

Виступ Бичка відбувся у присутності впливових духовних лідерів Австралії, Океанії та Нової Зеландії. «Це сакральний момент для Церкви і світу», – сказав він, стоячи поруч із архиєпископами Тімоті Костелло та Ентоні Рандаццо.

Кардинал Микола Бичок висловив шану Папі Франциску, назвавши його «Папою милосердя», який «не лише говорив про любов, а жив нею». Він особливо наголосив на важливості пастирської підтримки з боку понтифіка: «У наші найтемніші години він не забував про нас... Він молився, плакав і закликав світ не бути байдужим».

Завершуючи свою промову, Микола Бичок закликав зберегти спадщину Папи Франциска: «милосердя, простота, любов до бідних і невтомна праця заради миру».

«Готуючись приєднатися до Колегії Кардиналів, щоб попрощатися з нашим духовним батьком, я роблю це з почуттям смирення і відповідальності. Це історичний момент. Для Церкви. Для світу. А для мене, як молодого кардинала, це час вчитися, слухати і перебувати в єдності з моїми братами з усього світу», – розповів Микола Бичок.

Нагадаємо, латинський патріарх Єрусалиму П'єрбаттіста Піццабалла та український кардинал Микола Бичок, правлячий Архиєрей Мельбурнської єпархії святих апостолів Петра і Павла, провели зустріч.

До слова, лікар розповів про останні хвилини життя понтифіка. Папа Римський Франциск помер раптово вранці 21 квітня через неочікуваний інсульт. За словами медика, понтифік не зазнав значних страждань.

Також, президент України Володимир Зеленський може не поїхати на похорон Папи Римського Франциска до Ватикану. Однак Україна буде там представлена. Президент зазначив, що важливо, щоб Україна була представлена на похороні Папи Римського. І причина не тільки в хороших відносинах із Ватиканом, а й у допомозі Ватикану в поверненні українських дітей та обмінах полоненими, а також в особистих хороших відносинах із Папою.