Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Британський полковник оцінив імовірність перетину російськими військами Сувальського коридору

Надія Карбунар
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Британський полковник оцінив імовірність перетину російськими військами Сувальського коридору
Сувальський коридор
фото з відкритих джерел

У Росії недостатньо військ, щоб зараз піднімати ставки, підкреслив Глен Грант

Територія Сувальського коридору – надзвичайно складний шматок землі, тому противнику там буде непереливки. Таку думку висловив полковник британської армії у відставці, відомий військовий експерт Глен Грант в ефірі «Еспресо».

«Щодо зустрічей Путіна у Білорусі, то насправді вони мало що означають, тому що Білорусь досі не має повноцінної армії. Якщо говорити про якість бійців, то там максимум – колишні охоронники нічних клубів. Так, у них знайдеться кілька хороших солдатів, але це зовсім нічого у порівнянні з тією кількістю солдатів, яку мають західні країни, зокрема Польща, Литва, не кажучи вже про війська, що стоять за ними у Швеції та Фінляндії», – прокоментував полковник британської армії у відставці.

За його словами, Білорусь не є серйозним гравцем у цій грі, а якщо вони дійсно думають про перетин Сувальського коридору, їм буде непереливки, тому що це надзвичайно складний шматок землі.

«Я вже багато разів про це писав і говорив. Все дуже просто, якщо Білорусь на це наважиться, то автоматично втягне себе у війну. І що тоді? Особливо зважаючи на географічну локацію Білорусі, яка оточена і НАТО, і Україною. Аби вийти з Сувальського коридору, росіянам знадобиться кожен солдат, який там є. Американська бригада просто зайде ззаду, закриє порт і захопить усі засоби протиповітряної оборони. Отже, у Росії недостатньо військ, щоб зараз піднімати ставки», – підкреслив Глен Грант.

Британський полковник оцінив імовірність перетину російськими військами Сувальського коридору фото 1

Росія неодноразово заявляла, що розглядає так званий «Сувальський коридор» – територію між Білорусією, на кордоні Литви і Польщі, як потенційно «цікаву» для РФ територію, що дасть змогу сполучити анексовану РФ територію Калінінградської області. Калінінградська область, де розташовано перейменоване Росією місто Кенігсберг, ще у 1996 році мала бути позбавлена окупації СРСР за Потсдамським договором. Проте Радянський Союз і Росія цієї обіцянки не виконали.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в країні почалася підготовка військових підрозділів, постачається озброєння та техніка.

Раніше під час поїздки у розташування білоруських військових біля західного кордону Лукашенко обговорював потенційну операцію у так званому Сувалківському коридорі – вузькому перешийку з території Польщі та Литви, що відділяє Білорусь від Калінінградської області РФ, та лякав готовністю «рішуче відповідати на провокації».

Згодом польський міністр Радослав Сікорський відповів на погрози білоруського диктатора

Читайте також:

Теги: Білорусь Польща Литва солдат грант полковник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Варшава робить все можливе для захисту Сувальського коридору
Відповідь на провокації Москви. Польща готується захищати Сувальський коридор
24 липня, 2023, 10:52
Польща посилить оборону Сувальського коридору
Польща посилить оборону Сувальського коридору
12 серпня, 2023, 14:12
Участь у навчаннях візьмуть також союзники Литви – військові зі США.
У Сувальський коридор зайшов півторатисячний контингент під прикриттям авіації
21 квiтня, 20:25

Соціум

Британський полковник оцінив імовірність перетину російськими військами Сувальського коридору
Британський полковник оцінив імовірність перетину російськими військами Сувальського коридору
У Білгороді пролунали потужні вибухи
У Білгороді пролунали потужні вибухи
Британський полковник заявив, що європейські війська будуть змушені воювати в Україні
Британський полковник заявив, що європейські війська будуть змушені воювати в Україні
США дозволили Україні бити по РФ наданою зброєю: Кремль відреагував
США дозволили Україні бити по РФ наданою зброєю: Кремль відреагував
Американський пропагандист Карлсон заявив, що Україна перестане існувати через 50 років
Американський пропагандист Карлсон заявив, що Україна перестане існувати через 50 років
Парад планет: коли споглядати унікальне явище
Парад планет: коли споглядати унікальне явище

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
45K
США дозволили Україні бити по РФ наданою зброєю: Кремль відреагував
37K
Росія накопичує війська для наступу на Сумщині – The Washington Post
22K
Чого чекає Московська церква в Україні?
18K
У Вінниці під час повітряної тривоги пролунали вибухи
6051
На Закарпатті представники ТЦК намагалися мобілізувати крішнаїтів: чим усе закінчилося
6048
Місячний посівний календар на червень 2024: що та коли краще садити

Новини

Президент «Укрметалургпрому» оцінив наслідки зобовʼязання для промисловості імпортувати 80% електроенергії
Сьогодні, 15:11
За останні місяці борги на балансуючому ринку електроенергії зросли на 1 млрд грн – «Укренерго»
Сьогодні, 13:22
«Енергоатом» зменшив фінансування пільгового тарифу для населення – Герус
Вчора, 17:56
Промисловці оцінили зобов’язання імпортувати 80% електроенергії
Вчора, 17:06
Американські ЗМІ закликають Європу активізуватися, щоб запровадити жорсткіші санкції проти російського металу
29 травня, 12:26
Сергію Головатому – 70. Хто після нього очолить Конституційний суд?
29 травня, 11:00

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua