Британський полковник оцінив імовірність перетину російськими військами Сувальського коридору

У Росії недостатньо військ, щоб зараз піднімати ставки, підкреслив Глен Грант

Територія Сувальського коридору – надзвичайно складний шматок землі, тому противнику там буде непереливки. Таку думку висловив полковник британської армії у відставці, відомий військовий експерт Глен Грант в ефірі «Еспресо».

«Щодо зустрічей Путіна у Білорусі, то насправді вони мало що означають, тому що Білорусь досі не має повноцінної армії. Якщо говорити про якість бійців, то там максимум – колишні охоронники нічних клубів. Так, у них знайдеться кілька хороших солдатів, але це зовсім нічого у порівнянні з тією кількістю солдатів, яку мають західні країни, зокрема Польща, Литва, не кажучи вже про війська, що стоять за ними у Швеції та Фінляндії», – прокоментував полковник британської армії у відставці.

За його словами, Білорусь не є серйозним гравцем у цій грі, а якщо вони дійсно думають про перетин Сувальського коридору, їм буде непереливки, тому що це надзвичайно складний шматок землі.

«Я вже багато разів про це писав і говорив. Все дуже просто, якщо Білорусь на це наважиться, то автоматично втягне себе у війну. І що тоді? Особливо зважаючи на географічну локацію Білорусі, яка оточена і НАТО, і Україною. Аби вийти з Сувальського коридору, росіянам знадобиться кожен солдат, який там є. Американська бригада просто зайде ззаду, закриє порт і захопить усі засоби протиповітряної оборони. Отже, у Росії недостатньо військ, щоб зараз піднімати ставки», – підкреслив Глен Грант.

Росія неодноразово заявляла, що розглядає так званий «Сувальський коридор» – територію між Білорусією, на кордоні Литви і Польщі, як потенційно «цікаву» для РФ територію, що дасть змогу сполучити анексовану РФ територію Калінінградської області. Калінінградська область, де розташовано перейменоване Росією місто Кенігсберг, ще у 1996 році мала бути позбавлена окупації СРСР за Потсдамським договором. Проте Радянський Союз і Росія цієї обіцянки не виконали.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в країні почалася підготовка військових підрозділів, постачається озброєння та техніка.

Раніше під час поїздки у розташування білоруських військових біля західного кордону Лукашенко обговорював потенційну операцію у так званому Сувалківському коридорі – вузькому перешийку з території Польщі та Литви, що відділяє Білорусь від Калінінградської області РФ, та лякав готовністю «рішуче відповідати на провокації».

Згодом польський міністр Радослав Сікорський відповів на погрози білоруського диктатора