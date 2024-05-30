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Польща планує закрити доступ до прикордонної зони з Білоруссю

Катерина Іванова
glavcom.ua
Польща планує закрити доступ до прикордонної зони з Білоруссю
У польському МВС вважають, що такі заходи гарантують безпеку польських прикордонників
фото з відкритих джерел

Заборону планують ввести з 4 червня

Міністерство внутрішніх справ Польщі пропонує заборонити доступ до прикордонної зони з Білоруссю на три місяці через міграційний тиск. Про це йдеться у проєкті постанови польського МВС.

У низці районів Підляського воєводства хочуть на 90 днів заборонити вхід до прикордонної зони. У пояснювальній записці вказують, що це білоруські державні служби беруть активну участь в нападах на солдатів, поліціянтів та прикордонників.

У польському МВС також вважають, що такі заходи гарантують безпеку польських прикордонників та «обмежить присутність сторонніх осіб у зоні проведення службових операцій».

Заборону планують ввести з 4 червня.

Нагадаємо, після нападу на прикордонника, Польща відновить 200-метрову буферну зону на кордоні з Білоруссю. Про це оголосив премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск на брифінгу 29 травня.

Раніше повідомлялося, що Польща планує затопити частину кордону з Білоруссю. Також заступник міністра національної оборони країни Цезарій Томчик повідомив, що польська влада має намір виділити близько $375 млн на зміцнення загородження на кордоні з Білоруссю. За його словами, оновлення зробить стіну «непрохідною». 

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Теги: Польща Білорусь кордон мігранти

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