Пожежа у будівлі ФСБ в Ростові: моменту вибуху потрапив на камеру (відео)

На кадрах видно, що масштаби руйнувань досить значні

Момент вибуху та перші кадри після нього у будівлі Федеральної служби безпеки в Ростові (РФ) потрапили на відео. Кадри оприлюднив телеграм-канал Baza.

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Момент вибуху зафіксувала камера відеонагляду у будівлі поблизу. На кадрах чутно, що вибух був потужним. На нього зреагували сигналізації на автівках.

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Ролик знятий за кілька секунд після потужного вибуху в будівлі ФСБ. Автор відео зазначив, що потужний вибух стався у момент, коли він стояв перед вікном і розмовляв по телефону. «Бабахнуло так, що аж дах ось так піднявся. Щось там вибухнуло жорстко. Там вояки, так», - сказав голос за кадром.

На кадрах видно, що масштаби руйнувань досить значні. У будівлі вилетіли шибки, зруйновано стіни. Люди на території кричать, що всередині будівлі пожежа.

Нагадаємо, у будівлі прикордонної служби ФСБ, яка розташована в центрі Ростова, почалася детонація боєприпасів, що зберігалися там. Поряд із боєприпасами горить паливо з баками.

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Площа пожежі в Ростові-на-Дону досягла 800 кв м, пожежники шукають бронещити, щоб захиститися від осколків, що летять під час вибухів.

Як повідомлялося, в центрі Ростова розпочалася масштабна пожежа.