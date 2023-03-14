Масштабна пожежа у Сімферополі, загорівся склад (відео)

Місцеві телеграм-канали пишуть, що горів склад міністерства надзвичайних ситуацій

Сьогодні зранку, 14 березня, у тимчасово окупованому Сімферополі сталася масштабна пожежа. Вогонь охопив складське приміщення. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як зазначається, пожежа сталася о 04:43 та становила площу в 1 000 кв м. Тож для гасіння було залучено близько 30 осіб рятувальників та сім одиниць техніки.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Місцеві телеграм-канали пишуть, що горів склад міністерства надзвичайних ситуацій.

Тим часом окупаційна влада заявляє, що пожежу нібито локалізували і «загрози сусіднім складам та магазинам немає». Також окупанти повідомили, що внаслідок пожежі «немає жертв і ніхто не постраждав».

Раніше повідомлялося, у місті Одинцово Московської області у ніч проти 13 березня загорівся склад. Пожежа поширилася на площу 4320 квадратних метрів.