  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Росія компенсувала Білорусі частину втрат від поставок «брудної» нафти

    • Розсилка
    Росія компенсувала Білорусі частину втрат від поставок «брудної» нафти

    Разом з тим залишається відкритим питання щодо відшкодування втрат Мозирського НПЗ

    Частина втрат через ситуацію з неякісною російською нафтою компенсована, питання щодо відшкодування втрат Мозирського НПЗ залишається відкритим.

    Про це заявив в інтерв’ю БЕЛТА голова концерну «Белнефтехим» Андрій Рибаков.

    «Можна сказати, що із завершенням очищення нафтопроводу від забрудненої хлорорганікою нафти істотні втрати Білорусі – вартість 1,2 млн т забрудненої нафти – компенсовані», – сказав Рибаков.

    Читайте також

    «Також для часткової компенсації втрат організацій трубопровідного транспорту через ситуацію з постачанням неякісної нафти з 1 вересня позапланово підвищені тарифи на транспортування нафти по території Білорусі на 3,7%», – заявив він.

    Разом з тим залишається відкритим питання щодо відшкодування втрат Мозирського НПЗ від переробки забрудненої нафти.

    «Ми знаходимося в постійному діалозі з російською стороною про шляхи його вирішення», – зазначив глава «Белнефтехіму».

    Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко оцінює втрати країни від забрудненої російської нафти в сотні мільйонів доларів США.

    Читайте також
    Білорусь Росія Олександр Лукашенко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ