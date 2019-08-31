Росія компенсувала Білорусі частину втрат від поставок «брудної» нафти



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Разом з тим залишається відкритим питання щодо відшкодування втрат Мозирського НПЗ

Частина втрат через ситуацію з неякісною російською нафтою компенсована, питання щодо відшкодування втрат Мозирського НПЗ залишається відкритим.

Про це заявив в інтерв’ю БЕЛТА голова концерну «Белнефтехим» Андрій Рибаков.

«Можна сказати, що із завершенням очищення нафтопроводу від забрудненої хлорорганікою нафти істотні втрати Білорусі – вартість 1,2 млн т забрудненої нафти – компенсовані», – сказав Рибаков.

«Також для часткової компенсації втрат організацій трубопровідного транспорту через ситуацію з постачанням неякісної нафти з 1 вересня позапланово підвищені тарифи на транспортування нафти по території Білорусі на 3,7%», – заявив він.

Разом з тим залишається відкритим питання щодо відшкодування втрат Мозирського НПЗ від переробки забрудненої нафти.

«Ми знаходимося в постійному діалозі з російською стороною про шляхи його вирішення», – зазначив глава «Белнефтехіму».

Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко оцінює втрати країни від забрудненої російської нафти в сотні мільйонів доларів США.