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Росія визнала терориста Стрєлкова «схильним до втечі»

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Росія визнала терориста Стрєлкова «схильним до втечі»
Стрєлкова затримали у липні 2023 року
фото з відкритих джерел

Терорист Ігор Гіркін не зможе вийти за умовно-достроковим звільненням

Російського терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), який відбуває покарання за звинуваченням в закликах до екстремізму, оголосили «схильним до втечі». У зв'язку з цим він не зможе вийти за умовно-достроковим звільненням. Про це повідомила дружина Гіркіна Мирослава Регінська у Telegram.

Вона зазначила, що невідомо, чим мотивувала колонія «червону стрічку» Стрєлкову, адже поводився в колонії чемно.

«Ігор не порушував правила внутрішнього розпорядку, жодного разу не відмовлявся від праці, жодних подій негативного характеру чи нарікань з боку адміністрації за його перебування у колонії був. Він жодного дня свого життя не був у розшуку: ніколи не ховався. Крім того, очевидно, що людина, на яку давно «чекає» Гаазький трибунал, до втечі схильна бути не може», – написала Регінська.

Вона висловила сподівання на «розсудливість» адміністрації колонії, що не чинитиме штучних перешкод до умовно-дострокового звільнення  у вигляді дисциплінарних стягнень (доган) та безпідставних звинувачень.

Ігор Стрєлков – колишній полковник ФСБ, який у 2014 році брав участь у війні на Донбасі на боці Росії. Недовго він обіймав посаду «міністра оборони ДНР». У листопаді 2022 року суд у Гаазі заочно визнав його винним у краху малайзійського Boeing-777 і засудив його до довічного позбавлення волі.

Стрєлкова затримали у липні 2023 року. Тоді ж у його будинку провели обшук. Вже перебуваючи у СІЗО, Стрєлков намагався висунути свою кандидатуру на вибори в президенти Росії, але його ініціативна група не змогла подати підписи для реєстрації у ЦВК.

Раніше російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков), закликав росіян доєднуватися до «Російського руху» та виходити на мітинги, аби звільнити ув'язненого терориста з-під варти. 

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Теги: Ігор Стрєлков колонія трибунал звільнення Ігор Гіркін

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