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Як бунти в російських колоніях заважають планам Кремля: аналіз ISW

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Як бунти в російських колоніях заважають планам Кремля: аналіз ISW
Під час бунту у виправній колонії у Волгоградській області РФ було вбито щонайменше троьох людей
фото: російські ЗМІ

Із початком повномасштабного вторгнення в Україну ув'язнені в РФ дедалі частіше влаштовують заворушення

Захоплення заручників та бунт у колонії Волгограда негативно вплине на зусилля Кремля в боротьбі з побутовим екстремізмом. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, російські джерела скаржилися на «радикалізацію ув'язнених у російських колоніях» і стверджували, що ця проблема загострилася з початком повномасштабного вторгнення в Україну, мобілізації ув'язнених для участі в бойових діях в Україні, а також через збільшення потоків раніше засуджених мігрантів із Центральної Азії до Росії. Так звані російські «військкори» закликала владу вирішити цю проблему. 

ISW зауважив, що це вже не вперше в РФ спалахує бунт у колонії. До прикладу, раніше шість ув'язнених, пов'язаних із «Ісламською державою», у слідчому ізоляторі в Ростові-на-Дону аналогічним чином взяли в заручники двох співробітників СІЗО у червні 2024 року.

«ISW продовжує оцінювати, що Кремль намагався показати, що він бореться з побутовим екстремізмом після нападу на «Крокус Сіті Холл», але кризи із захопленням заручників у в'язницях підривають ці зусилля Кремля», – зазначили фахівці.

Нагадаємо, що вчора в'язні захопили колонію No19 у Волгоградській області Росії. Унаслідок інциденту є загиблі працівники колонії, багато поранених. 

Раніше повідомлялося, що у Красноярському краї Росії найближчим часом закриють дві колонії. Майже всіх ув'язнених відправили на війну проти України.

Теги: росія колонія в'язниця засуджені

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