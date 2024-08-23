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У Волгоградській області РФ в'язні захватили колонію, є загиблі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У Волгоградській області РФ в'язні захватили колонію, є загиблі
У виправній колонії вбито щонайменше троє людей, ще кілька поранених і перебувають у заручниках
фото: Соцмережі

У колонію прибув спецназ, всього в ній перебуває 1230 ув'язнених

В'язні захопили колонію No19 у Волгоградській області Росії. Унаслідок інциденту є загиблі працівники колонії, багато поранених. Про це повідомляють російські пабілки.

На кадрах, що з'явилися, видно загиблих і поранених співробітників Федеральної служби виконання покарань, нападники тримають в руках ніж. Джерело Shot повідомляє, що напад стався під час засідання дисциплінарної комісії, у заручниках перебувають до п'яти співробітників, а нападників, попередньо, четверо.
Як повідомляє канал Baza, за попередньою інформацією, загинули троє співробітників Федеральної служби виконання покарань.

У колонію прибув спецназ, всього в ній перебуває 1230 ув'язнених.

Також телеграм-канал Baza повідомляє, що начальник колонії Андрій Дев'ятов після захоплення колонії перебуває в реанімації. Раніше низка ЗМІ писала, що його взяли в заручники. Дев'ятів – один із п'яти потерпілих, яким вдалося втекти від загарбників. Серед втікачів – четверо працівників виправної колонії та один ув'язнений.

Троє людей загинули під час захоплення ІК-19 у Волгоградській області.

За даними Baza, втекти від загарбників вдалося щонайменше двом людям. Серед них – один працівник виправної колонії, один ув'язнений. Їх госпіталізували з різаними та проникаючими пораненнями.

Раніше повідомлялося, що у Красноярському краї Росії найближчим часом закриють дві колонії. Майже всіх ув'язнених відправили на війну проти України.

 

Теги: росія колонія в'язниця тюрьма

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