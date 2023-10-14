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Юрій Бутусов Журналіст, громадський діяч

Україна потребує нового роду військ

glavcom.ua
Дрони стали невід'ємною частиною війни
фото: ЗСУ

Вісім причин, чому дрони такі важливі

Битви 2023-го року показують, що дрони мають негайно стати новим родом військ, від якого залежить створення ключової переваги у війні.

Чому потрібен род військ?

  1. Піхотинець – господар поля боя. Танки та бронетехніка – подавляють та прикривають. Артилерія та авіація – знищують. Але дрон вбиває більше ніж будь-який інший род військ і корегує усі інші роди військ.
  2. У війні дронів перевага створюється тільки за рахунок якості організації, адміністрування, управління та тактики застосування.
  3. Командувати дронами означає керувати високотехнологічним обладнанням, інформаційними технологіями та кваліфікованим персоналом. Застосування дронів вимагає відповідного інтелекту, а не вислуги років. Кращий командир дронів – це той, хто більше вбив та більше скорегував. Лічильник відкритий.
  4. Дрони створюють перевагу та взаємодію тільки коли усі оператори та війська в цілому забезпечені багатоканальним стійким зв'язком та автоматизованою системою управління.
  5. Дрони потребують щоденних технологічних змін, щоденного аналізу дронів та антидронних систем противника, щоденного розвитку автоматизованих систем управління та зв'язку, виготовлення спеціальних боєприпасів.
  6. Дрони потребують відбору та підготовки операторів, інженерних кадрів, постійного аналізу та обміну досвідом, зворотнього звязку між операторами та внесення змін в практику роботи.
  7. Дрони потребують доктрини, порядку застосування, змін організаційно-штатної структури, та порядок застосування військ, щоб планування дій дронів та взаємодія з дронами стали обовязковою практикою роботи усіх армійських командирів усіх ланок.
  8. Дрони потребують запуску тривалих циклів виробництва та закупки комплектуючих, все це потребує професійного планування та видачі технічних завдань.

Тому потрібні дронні війська, якими будуть командувати найрезультативніші командири підрозділів дронів.

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Джерело
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Теги: ЗСУ авіація безпілотник

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Юрій Бутусов

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