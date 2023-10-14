Україна потребує нового роду військ
Вісім причин, чому дрони такі важливі
Битви 2023-го року показують, що дрони мають негайно стати новим родом військ, від якого залежить створення ключової переваги у війні.
Чому потрібен род військ?
- Піхотинець – господар поля боя. Танки та бронетехніка – подавляють та прикривають. Артилерія та авіація – знищують. Але дрон вбиває більше ніж будь-який інший род військ і корегує усі інші роди військ.
- У війні дронів перевага створюється тільки за рахунок якості організації, адміністрування, управління та тактики застосування.
- Командувати дронами означає керувати високотехнологічним обладнанням, інформаційними технологіями та кваліфікованим персоналом. Застосування дронів вимагає відповідного інтелекту, а не вислуги років. Кращий командир дронів – це той, хто більше вбив та більше скорегував. Лічильник відкритий.
- Дрони створюють перевагу та взаємодію тільки коли усі оператори та війська в цілому забезпечені багатоканальним стійким зв'язком та автоматизованою системою управління.
- Дрони потребують щоденних технологічних змін, щоденного аналізу дронів та антидронних систем противника, щоденного розвитку автоматизованих систем управління та зв'язку, виготовлення спеціальних боєприпасів.
- Дрони потребують відбору та підготовки операторів, інженерних кадрів, постійного аналізу та обміну досвідом, зворотнього звязку між операторами та внесення змін в практику роботи.
- Дрони потребують доктрини, порядку застосування, змін організаційно-штатної структури, та порядок застосування військ, щоб планування дій дронів та взаємодія з дронами стали обовязковою практикою роботи усіх армійських командирів усіх ланок.
- Дрони потребують запуску тривалих циклів виробництва та закупки комплектуючих, все це потребує професійного планування та видачі технічних завдань.
Тому потрібні дронні війська, якими будуть командувати найрезультативніші командири підрозділів дронів.
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