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Зеленський провів перше засідання Ставки після тривалого відрядження

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський провів перше засідання Ставки після тривалого відрядження
Зеленський провів першу Ставку після повернення з тривалого відрядження
фото з відкритих джерел

Зеленський заслухав доповіді про оперативну ситуацію на фронті та плани противника

Президент України Володимир Зеленський провів першу Ставку після повернення з тривалого відрядження. Про це він написав у Telegram

«Детальні доповіді. Головком Залужний, керівник Головного управління розвідки МО Буданов – про оперативну ситуацію на фронті, плани противника. Командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ Сирський і Тарнавський – про перебіг конкретних наступальних та оборонних операцій на своїх ділянках. Забезпечення фронту всім необхідним – міністр Умєров», – написав Зеленський.

Також глава держави заслухав велику доповідь міністра Камишіна щодо заходів, яких вживає Мінстратегпром для нарощування власного виробництва озброєння, особливо безпілотників.

Крім того, президент послухав велику доповідь голови Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка про поточний стан справ у російській армії та перспективи розвитку російського військово-промислового комплексу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів нараду і з урядовцями та Офісом президента щодо зернового експорту.

До слова, триває 580-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, обстрілюють не лише позиції українських військ, а й цивільну інфраструктуру населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Так, минулої доби Російська Федерація атакувала Україну 12 крилатими ракетами «Калібр», двома протикорабельними ракетами П-800 «Онікс» та 24 іранськими ударними БпЛА типу Shahed-136/131 по припортовій інфраструктурі Одеської області та інших об’єктах цивільної інфраструктури.

Теги: війна Володимир Зеленський окупанти безпілотник

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