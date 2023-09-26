Зеленський провів перше засідання Ставки після тривалого відрядження

Зеленський провів першу Ставку після повернення з тривалого відрядження

Зеленський заслухав доповіді про оперативну ситуацію на фронті та плани противника

Президент України Володимир Зеленський провів першу Ставку після повернення з тривалого відрядження. Про це він написав у Telegram

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«Детальні доповіді. Головком Залужний, керівник Головного управління розвідки МО Буданов – про оперативну ситуацію на фронті, плани противника. Командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ Сирський і Тарнавський – про перебіг конкретних наступальних та оборонних операцій на своїх ділянках. Забезпечення фронту всім необхідним – міністр Умєров», – написав Зеленський.

Також глава держави заслухав велику доповідь міністра Камишіна щодо заходів, яких вживає Мінстратегпром для нарощування власного виробництва озброєння, особливо безпілотників.

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Крім того, президент послухав велику доповідь голови Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка про поточний стан справ у російській армії та перспективи розвитку російського військово-промислового комплексу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів нараду і з урядовцями та Офісом президента щодо зернового експорту.

До слова, триває 580-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, обстрілюють не лише позиції українських військ, а й цивільну інфраструктуру населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Так, минулої доби Російська Федерація атакувала Україну 12 крилатими ракетами «Калібр», двома протикорабельними ракетами П-800 «Онікс» та 24 іранськими ударними БпЛА типу Shahed-136/131 по припортовій інфраструктурі Одеської області та інших об’єктах цивільної інфраструктури.