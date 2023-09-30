Окупанти в Криму переміщують катери суходолом, побоюючись українських дронів у морі

«Атеш» вважає, що росіяни дуже налякані атаками українських дронів

Російські бойові катери у Криму окупанти передислоковують дорогами суходолу, тому що бояться ударів українських морських дронів. Про це повідомляє військовий рух українців та кримських татар «Атеш».

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Агент «Атеш» під час розвідки зафіксував перекидання бойових катерів типу «Раптор», які окупанти використовують для патрулювання берегової лінії Криму. Росіяни перевозили їх трасою «Н06» у напрямку Севастополя.

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«Атеш» вважає, що росіяни дуже налякані атаками українських дронів і незабаром не залишиться місць у Чорному морі, де вони будуть у безпеці.

Також агент руху виявив ремонтну базу окупантів на в'їзді в Бахчисарай, де «росіяни мали необережність не замаскувати свої КАМАЗи», повідомили в «Атеш».

Агент руху «Атеш» виявив ремонтну базу окупантів на в'їзді в Бахчисарай фото: «Атеш»

Нагадаємо, партизанський рух «Атеш» оголосив про початок підготовки до звільнення Криму від російських окупантів.

22 вересня Україна завдала удару по штабу Чорноморського флоту РФ крилатими ракетами. Нначальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов стверджує, що внаслідок атаки на штаб Чорноморського флоту РФ в тимчасово окупованому Севастополі загинули щонайменше дев'ять осіб, серед них є російські генерали.

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Водночас російські загарбники тікають з місць постійного розташування в тимчасово окупованому Криму через страх перед ударами ЗСУ. За даними партизанського руху «Атеш», командування Нахімовського військового училища в Севастополі виселяє курсантів із казарм на нічний час та шукає місця по всіх хостелах та готелях.