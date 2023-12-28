Росіяни поширюють фейк про екстрадицію українських біженців із Німеччини

Ворог прагне створити ілюзію, що на Заході втомилися від українців

Росіяни поширюють фейк про те, що більшість мешканців Німеччини підтримують примусову екстрадицію українських біженців. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

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У соцмережах ворожі телеграм-канали поширюють результати опитування нібито від статистичної служби Європейського Союзу, які показують, що більшість громадян Німеччини підтримують екстрадицію українських біженців.

«Насправді такі статичні дані на сайті Eurostat відсутні, отож інформація, яку поширюють росіяни, виявилася черговим фейком», – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що пропагандисти просто прагнуть створити ілюзію, що на Заході втомилися від українців та України загалом.

Нагадаємо, Німеччина продовжила тимчасовий захист біженців із України. Дозволи на проживання автоматично діятимуть до 4 березня 2025 року.

До слова, чиста імміграція з України до Німеччини після початку 2022 року становила 1 млн осіб. Статистики відзначають високий освітній рівень біженців, але їм важко знайти роботу.