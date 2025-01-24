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Росіяни скаржаться на безпілотники. Наслідки атак на Рязань та Брянськ

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Росіяни скаржаться на безпілотники. Наслідки атак на Рязань та Брянськ
В Брянську удару було завдано по заводу електроніки «Крємній Ел»
фото: скриншот відео

У міноборони Росії заявили, що сили протиповітряної оборони нібито за ніч збили 121 український безпілотник

Вночі декілька областей Росії були атаковані безпілотниками. Вже відомо про пожежу в Рязані та атаку на Брянськ. Про це повідомляють російські медіа.

Так, вночі у Рязанській області прогриміла серія вибухів. Внаслідок влучань запалав Рязанський нафтопереробний завод та Рязанська ТЕЦ.

Губернатор регіону Павло Малков прокоментував атаку БпЛА. За його словами, ППО збила над територією Рязанської області дрони. Він також додав, що постраждалих немає.

На початку січня московський суд ухвалив «Яндексу» приховати карти та фотографії цього підприємства через загрозу атак безпілотників. Завод Рязанської нафтопереробної компанії (РНПК) входить до складу «Роснафти».

Росіяни скаржаться на безпілотники. Наслідки атак на Рязань та Брянськ фото 1
скриншот: google.com/maps

А в Брянську удару було завдано по заводу електроніки «Кремній». Тільки вчора росіяни написали, що на ньому «відновили фасад» після минулої атаки.

Підприємство є одним з найбільших виробників мікроелектроніки в Росії, який виготовляє деталі для РЛС і РЕБ, ракетних комплексів «Іскандер» і ЗРК «Панцир».

Нагадаємо, у міноборони Росії заявили, що сили протиповітряної оборони нібито за ніч збили 121 український безпілотник

Зокрема:

  • 37 – над територією Брянської області;
  • 20 – над територією Рязанської області;
  • 17 – над територією Курської області;
  • 17 – над територією Саратовської області;
  • сім – над територією Ростовської області;
  • шість – над територією Московської області;
  • шість – над територією Білгородської області;
  • три – над територією Воронезької області;
  • два – над територією Тульської області;
  • два – над територією Орловської області;
  • два – над територією Липецької області;
  • один – над Москвою.

Ще один нібито було збито над українським Кримом.

Раніше аналітики ISW повідомляли, що Кремль вживає заходів для захисту оборонних об'єктів у прикордонних регіонах від атак українських безпілотників. Заплановано посилення сил протиповітряної оборони. 

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Теги: завод безпілотник росіяни

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