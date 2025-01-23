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У Рязанській області прогриміли вибухи: палає НПЗ

Іванна Гончар
glavcom.ua
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У Рязанській області прогриміли вибухи: палає НПЗ
Дрони атакували Рязань
скриншот з відео

Дрони атакують Рязанську область в Росії

У Рязанській області прогриміла серія вибухів. Дрони атакують місто. За попередніми даними, БпЛА летять курсом на нафтопереробні обʼєкти.

Внаслідок влучань палає Рязанський нафтопереробний завод та Рязанська ТЕЦ.

У Рязанській області прогриміли вибухи: палає НПЗ фото 1

Місцеві пабліки пишуть, що щонайменше пролунало 10 гучних вибухів. Зайнялись пожежі.

Губернатор регіону Павло Малков прокоментував атаку БпЛА. За його словами, ППО збила над територією Рязанської області дрони. Він також додав, що постраждалих немає.

У Рязанській області прогриміли вибухи: палає НПЗ фото 2

Очевидці повідомляють, що екстені служби направили до Рязанського нафтопереробного заводу. Тим часом, вибухи продовжуються.

Нагадаємо, що у ніч на 18 січня підрозділи Головного управління розвідки Міноборони України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, атакували федеральну державну казенну установу «8 марта» у Тульській області.

На цьому об’єкті, зокрема, зберігалися нафтопродукти. На території підприємства зафіксовано пожежу. Відомо, що нафтобаза задіяна у забезпеченні російської окупаційної армії.

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження ворожої нафтобази у Тульській області РФ.

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Теги: дрон нафта місто росія

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