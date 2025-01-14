ЗСУ повідомили деталі удару по хімічному заводу в Брянській області

Брянський завод виробляє порох, вибухівку та компоненти для ракетного палива, зокрема боєприпаси

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України завдали точного удару по Брянському хімічному заводу в місті Сєльцо 13 січня. Про це повідомляють СБС.

Зазначається, що хімічний завод є стратегічним об’єктом військово-промислового комплексу РФ.

💥💥Мешканці Брянська та околиць у захваті від ЕсВеО!



Вони верещать і рахують кількість прильотів... pic.twitter.com/UNbuP0h0vL — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 13, 2025

«Завод виробляє порох, вибухівку та компоненти для ракетного палива, зокрема боєприпаси для ствольної артилерії, РСЗВ, авіації, крилатих авіаційних ракет «Х-59», озброєння ТОС-1 «Тосочка», системи дистанційного мінування «Земледелие», а також здійснює капітальний ремонт РСЗВ «Град», «Ураган» і «Торнадо-Г»», – йдеться у повідомленні.

Сили безпілотних систем наголошують, що ця операція стала взірцем координації між розвідкою, ракетними військами, реактивною артилерією та безпілотними системами. Дрони вдало відволікли російську ППО, відкривши шлях для ракет, які точно вразили основні цілі. А БпЛА дальньої дії після ракетного удару знищили підстанції та іншу важливу інфраструктуру.

Нагадаємо, що 13 січня ввечері на Брянщині масово лунали вибухи. Ціллю став Брянський хімічний завод. Очевидці почули щонайменше десять вибухів у небі над містом.

Як повідомлялося, у ніч проти 14 січня в російській Казані безпілотники атакували хімічний завод «Оргсинтез». Внаслідок чого сталося загоряння цистерн.

Також у ніч проти 14 січня у Тульській області пролунали вибухи. Росіяни повідомляли про масовану атаку дронів. Губернатор Тульської області Дмитро Міляєв підтвердив інформацію. Гучно було у Тулі та Алесинському районі.