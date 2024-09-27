Спростовано фейк РФ про те, що ЦРУ погодило Буданова на пост президента України

Раніше Росія активно поширювала фейк про те, що Буданов стане новим президентом України

Українські журналісти спростували інформацію про можливе призначення Кирила Буданова, начальника Головного управління розвідки, наступним президентом країни з підтримкою ЦРУ. Цю фейкову новину активно поширювали російські ЗМІ та пропагандисти, намагаючись дезінформувати українське населення. Про це повідомило видання SPRAVDI.

Правоохоронці зазначили, що інформація про Буданова є частиною російської дезінформаційної кампанії. Як підтвердили джерела, фейк з'явився на фоні більш широких спроб дискредитації українських лідерів та інститутів, і, за словами експертів, не має під собою жодних доказів. І основне - сам Буданов неодноразово заявляв про відсутність у нього політичних амбіцій.

«Вкид про Буданова – це частина інформаційної спецоперації, спрямованої на дискредитацію військово-політичного керівництва України», – сказано у повідомлені видання.

Зазначимо, що російські ЗМІ часто вигадують і розповсюджують дезінформацію про українських військових та політичних лідерів, намагаючись посіяти паніку та недовіру серед населення України.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські «фейкороби» масово поширюють дезінформацію, ніби українські військові отримали наказ від головкома ЗСУ прорватися на курську АЕС та закласти там вибухівку.

До слова, у мережі поширюється інформація, що нібито жителі Покровська організовують протести проти ЗСУ. Однак, як зауважив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, ця інформація є російським фейком.

Нагадаємо, у соціальних мережах ширились повідомлення про нібито побиття в Івано-Франківську чоловіка, який став «мовним інспектором». Верифікувавши інформацію в Головному управлінні Національної поліції в Івано-Франківській області, Центр протидії дезінформації повідомляє, що за останній час в місті не було жодних повідомлень стосовно будь-яких злочинів, скоєних на мовному ґрунті.