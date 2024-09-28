Як діє українське підпілля в окупації: деталі від ГУР

Всупереч уявленням багатьох, українські підпільники не збираються разом для планування активних заходів

Кожне здійснене рухом опору завдання – неймовірний ризик для підпільника, але люди все одно продовжують допомагати Україні. Переважно вони це роблять з ідейно-патріотичних міркувань. Про це розповів офіцер ГУР МО України виданню II Foglio.

За 2,5 роки повномасштабної війни відбулось декілька десятків загадкових вибухів автомобілів російських окупантів та колаборантів – хтось знищений, хтось зазнав важких поранень – все це робота українських партизанів.

До того ж підпільники передають важливу інформацію про переміщення сил і засобів Росії, що дозволяє Україні своєчасно зміцнювати оборону на потрібних ділянках фронту або завдавати ударів по скупченнях техніки. Офіцер розповів, що іноді підпільники малюють символічні графіті на вулицях окупованих міст. Таким чином вони здійснюють психологічний тиск на ворога.

«Це сигнал окупантам, що це не їхня земля. Поруч є наші люди, вони не відмовились від намірів повернути свою землю», – зазначив співробітник воєнної розвідки України.

Всупереч уявленням багатьох, українські підпільники не збираються разом для планування активних заходів. Куратор руху опору пояснив, що агенти можуть жити в одному підʼїзді і не знати, що обоє працюють з українською розвідкою. Це необхідна умова для забезпечення безпеки підпільника, адже російські спецслужби не припиняють полювання.

«Вони діють за принципом: кидай камінь в кожного і, можливо, поцілиш у шпигуна», – сказав розвідник, додавши, що іноді доводиться знижувати активність підпільників, аби не наражати їх на небезпеку.

Нагадаємо, що на обох в’їздах до міста Євпаторія на території тимчасово окупованого Кримського півострова росіяни почали споруджувати фортифікаційні споруди. Про це повідомили партизани руху «АТЕШ» та показали знімки споруд окупантів.