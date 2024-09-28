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Росія атакувала заклад охорони здоров’я у Сумах: є постраждалі

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Росія атакувала заклад охорони здоров’я у Сумах: є постраждалі
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

На місці влучання працюють всі необхідні служби

Сьогодні, 28 вересня, вранці ворог завдав авіаційний удар по закладу охорони здоров’я у Сумах, застосувавши БпЛА типу «Шахед». Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація та мер міста Артем Кобзар.

«У Сумах пролунали два вибухи – це прильоти «шахедів». На місці працюють ДСНС, поліція, швидкі. Прохання до всіх мешканців нашого міста не викладайте інформацію прильотів, не допомагайте ворогу», – заявив мер Сум.

Сумська ОВА зазначає, що через російську атаку є постраждалі: «На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки росіян уточнюються».

Нагадаємо, що у ніч проти 28 вересня Росія вкотре атакувала Київ безпілотниками. Попередньо, зафіксовано падіння уламків в Оболонському районі столиці. За словами начальника КМВА, внаслідок чого було пошкоджено нежитлове приміщення. Інформації щодо постраждалих немає.

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Теги: війна Суми росія росіяни безпілотник Україна вибух

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