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Солдати з КНДР зґвалтували російську викладачку на Курщині

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Солдати з КНДР зґвалтували російську викладачку на Курщині
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Викладачка Анна прибула до Курської області у рамках програми адаптації північнокорейських солдатів у Росії

Військові КНДР зґвалтували 28-річну викладачку Російського університету дружби народів (РУДН). Вона приїхала на Курщину вчити північнокорейських солдатів російської мови. Відповідне відео зі свідченнями жертви поширив німецький оглядач Юрген Наудітт в соцмережі Х.

Викладачка Анна прибула до села Кромські Бики у Курській області, розташованого за 15 км від зони бойових дій, у рамках програми адаптації північнокорейських солдатів у Росії. Цю програму запустило Міністерство оборони РФ спільно з філологічним факультетом РУДН для сприяння «мовній, культурній та побутовій адаптації північнокорейського контингенту».

У ніч проти 12 листопада жінка прокинулася від удушення. За її словами, нападниками були солдати, які спілкувалися корейською мовою. Вони заклеїли їй рота, зв'язали руки, роздягли, почали бити та ґвалтувати. Знущання супроводжувалися образами. Анна стверджує, що її ґвалтували четверо або п'ятеро чоловіків по черзі, однак через схожу зовнішність нападників вона не може назвати точну кількість.

Через дві години викладачка скористалася моментом, коли нападники відволіклися у пошуках горілки, й втекла. Жінка боїться, що злочинців можуть просто депортувати до Північної Кореї, щоб уникнути погіршення відносин із цією країною, яка вважається союзником Росії.

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський заявив, що чисельність військ КНДР, розміщених на території Росії, сягнула 11 тис. Однак їх кількість незабаром може збільшитися до 100 тис. солдатів. 

Між тим, російська армія уже кілька місяців збирає сили для майбутнього контрнаступу та витіснення Збройних сил України з російської території. Однак чисельність військового угруповання росіян у Курській області не є катастрофічною, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). 

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін хоче встигнути відбити Курську область в ЗСУ до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа, тобто до 20 січня.

До слова, ЗСУ завдяки операції у Курській області вдалося взяти багато окупантів у полон та стягнути чимало російської техніки з території України.

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Теги: Курщина Північна Корея росія росіяни зґвалтування вчитель війна

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