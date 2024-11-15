Офіцер ЗСУ, командир танкового взводу. Згадаймо Данила Боженка

Воїн став на захист Батьківщини 17 березня 2022 року

Данило Боженко брав участь в бойових завданнях у майже всіх гарячих точках повномасштабної війни

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Данила Боженка.

13 червня 2023 року поблизу селища Новодонецьке на Донеччині поліг, захищаючи Незалежність України, офіцер ЗСУ, командир першого танкового взводу 11 танкової роти четвертого танкового батальйону четвертої окремої танкової бригади Сухопутних військ ЗСУ 24-річний Данило Боженко. Про це повідомляє Грабовецько-Дулібівська територіальна громада.

Данило народився 12 листопада 1998 року у селі Дуліби Грабовецько-Дулібівської громади. Навчався у початкових класах Дулібської школи-саду, потім продовжив навчання у Дулібській школі-гімназії ім. М. Шашкевича. Далі за спеціальністю «право» навчався у Національному університеті «Львівська політехніка» та два роки кафедри військової підготовки у Національній академії сухопутних військ ім. П. Сагайдачного. По закінченню успішного навчання отримав ступінь магістра та звання молодшого лейтенанта.

Данило Боженко брав участь в бойових завданнях у майже всіх гарячих точках повномасштабної війни, звільняв Херсонщину від окупації фото: Грабовецько-Дулібівська територіальна громада

Став на захист Батьківщини 17 березня 2022 р. Брав участь в бойових завданнях у майже всіх гарячих точках повномасштабної війни. Звільняв Херсонщину від окупації. На війні воїн Данило проявляв себе як дуже мужній та відважний чоловік. Нагороджений численними відзнаками, отримав звання «лейтенант».

До останнього подиху був вірним військовій присязі та українському народові. Загинув захисник України 13 червня 2023 р. поблизу селища Новодонецьке Волноваського району Донецької області.

У воїна залишилися тато, мама і сестра.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.