Чи потрібен Путіну ядерний удар?

«Поки, що загроза ядерного удару дуже низька»

Знову поповзли розмови про можливий ядерний удар. Це, звісно, стало наслідком приходу до влади в США переляканих і стурбованих з цього приводу людей. Про ядерний удар я дуже багато писав тут на каналі в 22 му і 23-му. Треба мабуть освіжити.

•1•

Жодних передумов для нанесення ядерного удару сьогодні немає. Так, ми вдарили ракетами по «ісконній землі», але ядерна відповідь буде непомірною ескалацією з боку Росії, і Путін дуже добре це знає.

Більше того, Путін не у відчаї. Його м'ясна стратегія, помножена на провал Заходу в забезпеченні нас озброєнням, і реалізації ефективних санкцій – приносить успіх. Він відгризає кілометр за кілометром нашу землю. Він вже не спішить нікуди. Для чого йому наносити ядерний удар?

•2•

Є ілюзія про якийсь великий ядерний удар з боку РФ, який все знищить. Це не так. Якщо РФ вирішить нанести такий удар він може мати два варіанти. Перший – запуск ядерної ракети в Чорне море. Це демонстрація без наслідків, але достатньо серйозна, щоб її не проігнорували. Другий – тактичний ядерний удар на фронті. Це не великий заряд (по ядерним міркам), який вистрілять по позиціям наших військ в полі. Це не мій аналіз, це дані західних розвідтовариств.

•3•

Згідно тих планів, які були розроблені на Заході в 22-му році, у разі застосування РФ ядерної зброї в будь-якому форматі, Захід мав нанести не ядерний удар. Як варіант, розглядалось знищення російського флоту в Чорному морі ( в принципі ми з цим частково вже і без Заходу справились). На жаль, я думаю, що позиції по відповіді Путіну на ядерну загрозу сьогодні значно слабші чим в 22-му році.

Поки, що загроза ядерного удару дуже низька, навіть порівняно з 22-м, коли орки панічно тікали з під Харкова.