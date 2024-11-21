Головна Думки вголос Віктор Андрусів
search button user button menu button
Віктор Андрусів Політичний та громадський діяч

Чи потрібен Путіну ядерний удар?

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Чи здатен Путін застосувати ядерну зброю
колаж: glavcom.ua

«Поки, що загроза ядерного удару дуже низька»

Знову поповзли розмови про можливий ядерний удар. Це, звісно, стало наслідком приходу до влади в США переляканих і стурбованих з цього приводу людей. Про ядерний удар я дуже багато писав тут на каналі в 22 му і 23-му. Треба мабуть освіжити.

•1•

Жодних передумов для нанесення ядерного удару сьогодні немає. Так, ми вдарили ракетами по «ісконній землі», але ядерна відповідь буде непомірною ескалацією з боку Росії, і Путін дуже добре це знає.

Більше того, Путін не у відчаї. Його м'ясна стратегія, помножена на провал Заходу в забезпеченні нас озброєнням, і реалізації ефективних санкцій – приносить успіх. Він відгризає кілометр за кілометром нашу землю. Він вже не спішить нікуди. Для чого йому наносити ядерний удар?

•2•

Є ілюзія про якийсь великий ядерний удар з боку РФ, який все знищить. Це не так. Якщо РФ вирішить нанести такий удар він може мати два варіанти. Перший – запуск ядерної ракети в Чорне море. Це демонстрація без наслідків, але достатньо серйозна, щоб її не проігнорували. Другий – тактичний ядерний удар на фронті. Це не великий заряд (по ядерним міркам), який вистрілять по позиціям наших військ в полі. Це не мій аналіз, це дані західних розвідтовариств.

•3•

Згідно тих планів, які були розроблені на Заході в 22-му році, у разі застосування РФ ядерної зброї в будь-якому форматі, Захід мав нанести не ядерний удар. Як варіант, розглядалось знищення російського флоту в Чорному морі ( в принципі ми з цим частково вже і без Заходу справились). На жаль, я думаю, що позиції по відповіді Путіну на ядерну загрозу сьогодні значно слабші чим в 22-му році.

Поки, що загроза ядерного удару дуже низька, навіть порівняно з 22-м, коли орки панічно тікали з під Харкова.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія Чорне море війна путін ядерна зброя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Реальні доходи українців, із врахування інфляції, вийдуть у 2025 році на рівень 2021 року»
Чи зростають доходи українців? Будьте обережні із відповіддю
12 листопада, 18:04
Наслідки атаки дронів на Черкащину, 23 жовтня 2024 р.
РФ атакувала Черкащину дронами: пошкоджено автовокзал і підприємство (фото)
23 жовтня, 11:15
Vіністр оборони України Рустем Умєров зустрівся в Одесі з міністром оборони Норвегії Бьорном Арільдом Грамом
Норвегія профінансує закупівлю озброєння для українських F-16 – Умєров
30 жовтня, 21:55
У Москві відбулася зустріч між міністром закордонних справ Росії та очільником МЗС КНДР
КНДР відмовиться надавати Росії війська? Аналіз ISW
2 листопада, 08:56
Керівник Центру протидії дезінформації заявив, що лише після публічної реакції представники Google зв'язалися з українською стороною
Google-карти поширили знімки з розміщенням військових систем ЗСУ
3 листопада, 14:07
Речник МЗС України Георгій Тихий відмовився коментувати публікацію The Wall Street Journal
МЗС України відреагувало на публікацію про «мирний план» від команди Трампа
8 листопада, 11:54
Трамп обіцяв припинити війну в Україні до дня своєї інавгурації. Зараз він вирішує, як це зробити
Відмова від НАТО і заморозка фронту: WSJ розкрила деталі «мирного плану» Трампа для України
7 листопада, 08:54
Російський блогер, який сидів у СІЗО, відправляється на війну
Російський Z-блогер Гузенко в СІЗО підписав контракт з Міноборони РФ і їде на війну в Україну
16 листопада, 01:32
Уночі 16 листопада ворожий безпілотник влучив у багатоповерхівку у Києві
Влада повідомила про наслідки нічної атаки на Київщину
16 листопада, 11:04

Віктор Андрусів

Чи потрібен Путіну ядерний удар?
Чи потрібен Путіну ядерний удар?
Політичні метаморфози: як американські лідери переосмислюють ставлення до України
Політичні метаморфози: як американські лідери переосмислюють ставлення до України
Путін готує нову хвилю ракетних атак по Україні? Ймовірні сценарії
Путін готує нову хвилю ракетних атак по Україні? Ймовірні сценарії
Можливо час опустити нову залізну завісу?
Можливо час опустити нову залізну завісу?
Серйозна розмова про НАТО
Серйозна розмова про НАТО
Чи варто офіційно визнавати агресію Північної Кореї проти України?
Чи варто офіційно визнавати агресію Північної Кореї проти України?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
107K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 листопада: ситуація на фронті
38K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 листопада 2024
21K
Пошкодження кабелів у Балтійському морі: капітаном китайського судна виявився росіянин
17K
Створив злочинне угрупування. Генпрокуратура оголосила підозру відомому «злодію у законі»
12K
21 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12K
У «Резерв+» з'явилася відстрочка від мобілізації для ще однієї категорії людей

Новини

Нові катери та екіпажі: Сталевий фронт візвітував про допомогу Силам оборони обороняти морські кордони України
Сьогодні, 12:35
У Києві тривога тривала більше двох годин
Сьогодні, 07:39
Росіяни запустили по Україні крилаті ракети, українська гра Stalker 2 б'є рекорди з продажів: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Похолодання та дощі: прогноз погоди на 21 листопада
Сьогодні, 06:00
21 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У Києві четверта за добу повітряна тривога тривала пів години
Вчора, 14:26

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua