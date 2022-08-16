Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Повалій вирушила в тур до 85-річчя Кобзона

Надія Клочко
glavcom.ua
Повалій вирушила в тур до 85-річчя Кобзона
Таїсія Повалій не соромиться виступати на території держави-агресорки
фото з відкритих джерел

Покійний путініст Йосип Кобзон підтримував анексію Криму та їздив на окупований Донбас

Народна артистка України та колишня народна депутатка Таїсія Повалія з початку війни не припиняє виступати в Росії. Цього разу зрадниця разом з низкою відомих російських артистів вирушила в тур Сибіром на честь 85-річчя від дня народження Йосипа Кобзона. Відео з концертів Повалій публікує у своєму Instagram.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений tpovaliy_best (@tpovaliy_best)

Як відомо, Йосип Кобзон народився та виріс у Донецькій області, він активно підтримував незаконну анексію Криму, вимагав визнання Росією «Л/ДНР», а українців називав «нацистами» та «фашистами».

Повалій продовжує гастролювати по ворожих Україні Росії та Білорусі. Після концертів у російській глибинці в компанії Харатьяна та Газманова, артистка «засвітилася» на відкритті «Слов'янського базару у Вітебську», де виконала пісню українською мовою «Хай завжди мене верба та й додому поверта». Разом із Повалій у Вітебську виступили Лепс, Безруков, «Сябри», «Хор Турецького», Денис Майданов. Відкрив фестиваль самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, який радісно повідомив глядачам, що «хоч би Захід намагався відокремити країну «залізною завісою», до Білорусі продовжують приїжджати гості з інших країн».

В інтерв'ю місцевим журналістам Повалій розповіла: «Слов'янський базар» завжди проходить на найвищому рівні. Це мій рідний фестиваль. Я вважаю, що це найкращий фестиваль наших слов'янських народів. Вітебськ мене зустрів тепло. А як інакше? Це моя творча батьківщина».

Нагадаємо, співачка Таїсія Повалій, яка мовчить про війну в Україні й продовжує виступати на кремлівських сценах, поки в нашій державі гинуть мирні люди, нещодавно вирушила до Білорусі. Там вона виконала композицію «Верба». Це сталося саме в той день, коли рашисти бомбили Вінницю, 14 липня. Своїм виступом путіністка похвалилася в Instagram, за що нарвалася на хвилю хейту.

Теги: концерт Йосип Кобзон Таїсія Повалій

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко 13 липня влаштував фестиваль «Слов'янський базар» у Вітебську
«Кляча московська»: мережа заганьбила Повалій через концерт у Білорусі
17 липня, 12:23
Легендарна артистка розкритикувала своїх колег, які мовчать про війну
Ірина Білик винесла остаточний вирок Повалій, Ліхуті та Ані Лорак
29 червня, 09:25
Вершина цинізму  – співати для загарбників рідною мовою
Повалій пробила чергове дно. Відео виступу на «побєдобєсному» концерті
9 травня, 14:15

Суспільство

Повалій вирушила в тур до 85-річчя Кобзона
Повалій вирушила в тур до 85-річчя Кобзона
Рада змінила процедуру запобіжного заходу для корегувальників ворогів
Рада змінила процедуру запобіжного заходу для корегувальників ворогів
Віталій Скакун підірвав себе разом із мостом, щоб зупинити російські танки
Віталій Скакун підірвав себе разом із мостом, щоб зупинити російські танки
У Кривому Розі з ініціативи скандального чиновника знищено мурал із Джонсоном (фото)
У Кривому Розі з ініціативи скандального чиновника знищено мурал із Джонсоном (фото)
Україну накриють дощі з грозами: якою буде погода 16 серпня
Україну накриють дощі з грозами: якою буде погода 16 серпня
Скандал: армія «ЛНР» знову відмовляється воювати за «ДНР»
Скандал: армія «ЛНР» знову відмовляється воювати за «ДНР»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
96K
В окупаційних військах РФ стався розкол – ISW
90K
У Білорусі йде підготовка до масованого ракетного удару по Україні, – ЗМІ
25K
Безугла проти волонтерів: медик-доброволець Яна Зінкевич виступила з різкою заявою
22K
Вибухи в Криму: ЗСУ повідомили, яку техніку рашисти зберігали під Джанкоєм
22K
Кулеба пояснив, чому США не визнають Росію державою-спонсором тероризму
22K
Вибухи в Криму. На місце події терміново виїхав «прем'єр» Аксьонов

Новини

Обстріл Житомирщини: ОВА повідомила деталі атаки
Сьогодні, 14:24
Вибухи у Криму: Банкова звернулася до українців, які проживають на півострові
Сьогодні, 14:06
Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача
Сьогодні, 14:00
Рашисти завдали ракетних ударів по Житомирщині
Сьогодні, 13:45
Україна повернула тіла ще 19 загиблих захисників
Сьогодні, 13:40
Міноборони РФ відреагувало на вибухи в окупованому Криму
Сьогодні, 13:24

Прес-релізи

ДТЕК повертає світло: за минулий тиждень енергетики відновили постачання світла у понад 50 тисяч домівок українців
ДТЕК повертає світло: за минулий тиждень енергетики відновили постачання світла у понад 50 тисяч домівок українців
15 серпня, 18:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту