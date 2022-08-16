Повалій вирушила в тур до 85-річчя Кобзона

Покійний путініст Йосип Кобзон підтримував анексію Криму та їздив на окупований Донбас

Народна артистка України та колишня народна депутатка Таїсія Повалія з початку війни не припиняє виступати в Росії. Цього разу зрадниця разом з низкою відомих російських артистів вирушила в тур Сибіром на честь 85-річчя від дня народження Йосипа Кобзона. Відео з концертів Повалій публікує у своєму Instagram.

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Як відомо, Йосип Кобзон народився та виріс у Донецькій області, він активно підтримував незаконну анексію Криму, вимагав визнання Росією «Л/ДНР», а українців називав «нацистами» та «фашистами».

Повалій продовжує гастролювати по ворожих Україні Росії та Білорусі. Після концертів у російській глибинці в компанії Харатьяна та Газманова, артистка «засвітилася» на відкритті «Слов'янського базару у Вітебську», де виконала пісню українською мовою «Хай завжди мене верба та й додому поверта». Разом із Повалій у Вітебську виступили Лепс, Безруков, «Сябри», «Хор Турецького», Денис Майданов. Відкрив фестиваль самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, який радісно повідомив глядачам, що «хоч би Захід намагався відокремити країну «залізною завісою», до Білорусі продовжують приїжджати гості з інших країн».

В інтерв'ю місцевим журналістам Повалій розповіла: «Слов'янський базар» завжди проходить на найвищому рівні. Це мій рідний фестиваль. Я вважаю, що це найкращий фестиваль наших слов'янських народів. Вітебськ мене зустрів тепло. А як інакше? Це моя творча батьківщина».

Нагадаємо, співачка Таїсія Повалій, яка мовчить про війну в Україні й продовжує виступати на кремлівських сценах, поки в нашій державі гинуть мирні люди, нещодавно вирушила до Білорусі. Там вона виконала композицію «Верба». Це сталося саме в той день, коли рашисти бомбили Вінницю, 14 липня. Своїм виступом путіністка похвалилася в Instagram, за що нарвалася на хвилю хейту.