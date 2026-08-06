Російський губернатор вигадав цинічну наругу над особистими речами українських військових

Губернатор Пензенської області Олег Мельниченко під час передачі до «Музею СВО» речей, які, за його словами, належали українським військовослужбовцям

До «Музею СВО» також передали український підручник для 10 класу та військову атрибутику

Губернатор Пензенської області Олег Мельниченко під час передачі експонатів до місцевого «Музею СВО» наказав покласти документи українських військових і військову атрибутику під скло на підлозі, щоб відвідувачі могли по них ходити. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на NeMoskva.

Під час передачі експонатів Мельниченко, використовуючи щодо українських військових пропагандистську риторику, наказав покласти їхні документи та військову атрибутику під скло на підлозі музею, щоб відвідувачі могли по них ходити.

Український підручник «Захист Вітчизни» та предмети, які, за словами губернатора, належали українським військовослужбовцям Скриншот із відео російських медіа

«Це нашивки наших ворогів, це бандерівсько-нацистська символіка. Отже, покладіть на підлогу, під скло. Щоб люди ходили. Два посвідчення ліквідованих українських солдатів. Ну, яких солдатів? Не солдатів – бандерівських карателів. Я також віддаю посвідчення до музею, щоб ви кинули їм під ноги. І цей бандерівський шолом, покладіть його теж туди, на підлогу», – заявив губернатор Пензенської області Олег Мельниченко.

Як повідомляють російські медіа, «Музей СВО» працює у новій будівлі Пензенського державного краєзнавчого музею. В експозиції представлено понад 500 предметів, пов'язаних із війною проти України, зокрема зброю, нагороди, особисті речі російських військових та матеріали про волонтерів.

Росія активно створює мережу так званих «музеїв СВО», присвячених війні проти України. Наразі в Росії діє понад 150 так званих «музеїв СВО». Крім того, станом на кінець минулого року в російських навчальних закладах працювали ще 18 музеїв, експозицій та просторів, присвячених війні проти України.