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Вибух у Москві: відбулися похорони зятя російського командувача – ЗМІ

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Вибух у Москві: відбулися похорони зятя російського командувача – ЗМІ
Кадри з Троєкуровського кладовища у Москві
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Того ж дня на Троєкуровському кладовищі могли поховали генерал-майора Валерія Плохотнюка

У Москві на Троєкуровському кладовищі поховали Данила Передрія – зятя головнокомандувача Повітряно-космічних сил РФ Олександра Чайка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські Telegram-канали.

У соцмережах оприлюднили відео з Троєкуровського кладовища, на якому видно вінки на могилах і портрети загиблих.

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Передрій, ймовірно, загинув 1 серпня внаслідок вибуху біля ресторану Balzi Rossi, де відзначали 55-річчя Олександра Чайка. Цей російський командувач є фігурантом українських кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів. Українські правоохоронці пов'язують його з діями російських військ під час окупації Київської області, зокрема з подіями в Бучі.

Напередодні журналісти з'ясували, що один із персональних документів Передрія був визнаний недійсним. Відповідна інформація з'явилася в державних базах у ніч на 5 серпня, хоча сам документ втратив чинність ще 1 серпня – у день вибуху в московському ресторані Balzi Rossi. Пізніше інформацію про смерть Передрія також підтвердив російський реєстр юридичних осіб.

Водночас Telegram-канали «ВЧК-ОГПУ» та Rucriminal стверджують, що напередодні на Троєкуровському кладовищі поховали генерал-майора Валерія Плохотнюка, який станом на 2022 рік був заступником командувача 49-ї армії РФ. За їхньою інформацією, він також загинув під час вибуху біля ресторану. Також там заявляють, що вибуховий пристрій спрацював у момент, коли до ресторану під'їхав автомобіль із проблисковими маячками. Мовляв, саме тоді на святкування міг прибути Плохотнюк.

Офіційного підтвердження цієї інформації російська влада не надавала.

Водночас низка інших російських медіа повідомляла, що 5 серпня на Троєкуровському кладовищі відбулося прощання з генерал-майором (за іншими даними – генерал-лейтенантом) Ігорем Єрусалімовим. Саме він нібито міг бути близьким другом Олександра Чайка, який загинув під час вибуху в ресторані. 

Нагадаємо, ввечері 1 серпня у центрі Москви стався вибух біля італійського ресторану Balzi Rossi на Кудринській площі. Серед гостей закладу могли бути топгенерали РФ. Спочатку було відомо про трьох жертв. 2 серпня у лікарні померли ще двоє постраждалих і кількість загиблих зросла до п'яти.  Ще понад шестеро постраждалих перебувавали у тяжкому стані. 

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Теги: Москва росія росіяни смерть окупанти вибух

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