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Український суддя із 30-річним досвідом не пройшов відбір до МКС

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Український суддя із 30-річним досвідом не пройшов відбір до МКС
Комітет МКС відмовив Кишакевичу через недостатню англійську
фото: Судова влада України

Консультативний комітет дійшов висновку, що Лев Кишакевич не володіє робочими мовами суду на рівні, необхідному для виконання обов'язків судді

Консультативний комітет з номінації суддів Міжнародного кримінального суду (МКС) визнав, що кандидат від України Лев Кишакевич не відповідає вимогам для призначення на посаду судді. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на звіт комітету.

У документі зазначається, що Кишакевич має понад 30 років досвіду у сфері кримінального права та кримінального процесу. Комітет позитивно оцінив його роботу на суддівських посадах, досвід у прокуратурі, а також участь у професійних заходах, присвячених кримінальному праву та розгляду воєнних злочинів.

Втім, вирішальним фактором стали мовні вимоги. Відповідно до Римського статуту, суддя МКС повинен досконало володіти щонайменше однією з двох робочих мов суду – англійською або французькою. У комітеті зазначили, що Кишакевич не володіє французькою мовою, а його рівень англійської є недостатнім для виконання обов'язків судді.

Під час співбесіди мовний бар'єр не дозволив комітету повною мірою оцінити знання кандидатом Римського статуту, практики МКС та інших аспектів діяльності суду. Крім того, Кишакевич не проходив добровільне мовне тестування, яке проводить Відділ мовних служб Секретаріату суду.

У підсумку комітет дійшов висновку, що недостатній рівень володіння робочими мовами не дозволив би кандидату одразу ефективно виконувати обов'язки судді, тому він не відповідає вимогам для призначення.

Нагадаємо, у квітні конкурсна комісія визначила Лева Кишакевича основним кандидатом на посаду судді Міжнародного кримінального суду від України. Резервною кандидаткою стала Оксана Сенаторова. Тоді заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра заявляла, що обидва кандидати мають необхідний досвід, професійну репутацію та компетентність для представлення України в МКС.

Раніше країни-учасниці Міжнародного кримінального суду проголосували за звільнення Каріма Хана з посади головного прокурора. Підставою для цього рішення стали звинувачення в сексуальних домаганнях до підлеглої юристки. 

Хан очолював прокуратуру МКС із 2021 року. У березні 2023 року саме за його поданням суд видав ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової за підозрою в незаконній депортації українських дітей. 

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Теги: Міжнародний кримінальний суд суддя правосуддя мова

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