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На Донеччині росіяни розстріляли полоненого українського воїна

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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На Донеччині росіяни розстріляли полоненого українського воїна
Російські військові захопили українського захисника в полон, після чого розстріляли його
фото з відкритих джерел

Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та міжнародного гуманітарного права

Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом розстрілу російськими військовими українського військовополоненого у Волноваському районі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

За даними слідства, 22 липня 2026 року російські війська атакували позиції Сил оборони України поблизу села Мирне Волноваського району. Під час бою окупанти захопили одного з українських військовослужбовців у полон, після чого розстріляли його.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури відкрито кримінальне провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людини.

Наразі правоохоронці проводять невідкладні слідчі та розшукові дії, щоб встановити всі обставини злочину та причетних до нього військовослужбовців РФ.

У прокуратурі наголосили, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій і кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

У липні російські військові взяли в полон українського захисника поблизу села Ялта Волноваського району Донецької області, а після допиту розстріляли його

Нагадаємо, раніше Рада ЄС запровадила санкції проти 15 осіб та однієї організації, яких вважає відповідальними за серйозні порушення прав українських військовополонених і цивільних, утримуваних як на тимчасово окупованих територіях України, так і в Росії. 

Серед тих, хто потрапив до списку – перший заступник начальника Оленівської в’язниці в Донецькій області Дмитро Неєлов, причетний до катувань, побиття та приниження українських військовополонених і цивільних.

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Теги: вбивство злочин Донеччина ворог полон прокуратура росіяни

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