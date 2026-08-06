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ЗМІ: Літак «Антонова», біля якого знайшли дрон із вибухівкою, був завантажений боєприпасами

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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ЗМІ: Літак «Антонова», біля якого знайшли дрон із вибухівкою, був завантажений боєприпасами
Борт «Антонова» в Лейпцигу був із військовим вантажем
фото: AFP

Вантаж, який перебував на українському літаку, доставили з Франції, імовірно, для подальшого транспортування

З'явилися нові деталі інциденту в німецькому аеропорту Лейпциг/Галле, де напередодні виявили безпілотник із прикріпленою вибухівкою. Про це пишуть видання Süddeutsche Zeitung, NDR та WDR із посиланням на конфіденційний звіт поліції, передає «Главком».

Один із вантажних літаків української державної авіакомпанії «Авіалінії Антонова», поруч із яким виявили дрон, був завантажений військовими боєприпасами. Цей вантаж незадовго до події доставили з Франції, імовірно, для подальшого транспортування.

Співробітники аеропорту помітили БпЛА у вівторок, 4 серпня, о 23:42, коли той завис між двома українськими бортами. Безпілотник опинився на землі після контакту з працівником аеропорту, при цьому встановлена система захисту від дронів його не виявила. Фахівці зі знешкодження бомб з LKA вилучили детонатор і пакет вибухівки розміром із кулак (попередньо – семтекс).

Федеральний міністр внутрішніх справ Александер Добріндт назвав подію «новим рівнем загрози» та «гібридним сценарієм атаки», наголосивши, що дрон свідомо модифікували для обходу систем захисту. Хто саме відповідальний за спробу нападу, наразі з'ясовує слідство.

Раніше повідомлялося, що Федеральна поліція Німеччини виявила безпілотник із детонатором поруч з українським вантажним літаком типу «Антонов» в аеропорту Лейпциг/Галле. Інцидент стався в ніч проти 5 серпня та призвів до тимчасового призупинення польотів. 

За інформацією Bild, підозрілий безпілотник лежав на пероні неподалік українського літака. Для його знешкодження Федеральна поліція залучила саперів і дистанційно керованого робота.

Нагадаємо, 4 серпня польські винищувачі здійснили перехоплення російського розвідувального літака Іл-20, який наблизився до повітряного простору Польщі. Через зростання активності російської авіації країни НАТО регулярно піднімають винищувачі для контролю ситуації поблизу своїх кордонів.

Теги: літак Німеччина боєприпаси

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